ДТП у Києві за участі працівника прокуратури — в лікарні померла жінка, яку збив Андрій Молочний

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Жінка, яку ввечері 19 липня збив автомобіль на тротуарі у центрі Києва, померла в лікарні. За кермом, у стані алкогольного сп'яніння, був працівник прокуратури Андрій Молочний.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко в Telegram.

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ДТП за участі працівника прокуратури

Кравченко повідомив, що аварія сталася на Великій Васильківській у Києві: нетверезий водій виїхав на тротуар, збив жінку та спробував утекти з місця пригоди. Згодом стало відомо, що винуватцем ДТП є Андрій Молочний — він не прокурор, але працівник прокуратури та державний службовець.

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"На жаль, постраждала померла в лікарні. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої", — йдеться у повідомленні.

Генпрокурор додав, що Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Результат обстеження — 1,77 проміле.

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"Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", — зазначив Кравченко.

Очільник прокуратури підкреслив, що особисто стежитиме за перебігом справи з моменту обрання запобіжного заходу і представлятиме сторону обвинувачення в суді.

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