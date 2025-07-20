ДТП у Києві за участі працівника прокуратури — в лікарні померла жінка, яку збив Андрій Молочний

У Києві померла жінка, яку збив працівник прокуратури
Жінка, яку ввечері 19 липня збив автомобіль на тротуарі у центрі Києва, померла в лікарні. За кермом, у стані алкогольного сп'яніння, був працівник прокуратури Андрій Молочний.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко в Telegram.
ДТП за участі працівника прокуратури
Кравченко повідомив, що аварія сталася на Великій Васильківській у Києві: нетверезий водій виїхав на тротуар, збив жінку та спробував утекти з місця пригоди. Згодом стало відомо, що винуватцем ДТП є Андрій Молочний — він не прокурор, але працівник прокуратури та державний службовець.
"На жаль, постраждала померла в лікарні. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої", — йдеться у повідомленні.
Генпрокурор додав, що Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Результат обстеження — 1,77 проміле.
"Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", — зазначив Кравченко.
Очільник прокуратури підкреслив, що особисто стежитиме за перебігом справи з моменту обрання запобіжного заходу і представлятиме сторону обвинувачення в суді.
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