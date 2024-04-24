В Киеве простились с 31-летним военным врачом Назаром Лавровским
В Киеве на Майдане простились с военным врачом Назаром Лавровским. Герою навсегда будет 31 год.
Корреспонденты Новини.LIVE находились на месте событий.
Прощание с Назаром Лавровским
Известно, что с началом полномасштабного вторжения мужчина добровольно встал на защиту Родины. Он прошел военно-врачебную комиссию и вступил на службу в Киевскую ТрО.
После освобождения региона от оккупантов военный участвовал в контрнаступлении на Харьковщине, после — оборонял восточное направление.
Напомним, 19 апреля в Киеве прощались с погибшим воином и известным активистом Павлом Петриченко. Проститься с Героем пришли более 1000 человек.
Перед этим 9 апреля прошло прощание с погибшими бойцами Сергеем "Нордом" Коновалом и Тарасом "Химерой" Петришиным. Герои защищали Украину с 2014 года.
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