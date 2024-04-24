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В Киеве простились с 31-летним военным врачом Назаром Лавровским

24 апреля 2024 13:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве простились с 31-летним военным врачом Назаром Лавровским
Прощание с Героем. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве на Майдане простились с военным врачом Назаром Лавровским. Герою навсегда будет 31 год.

Корреспонденты Новини.LIVE  находились на месте событий.

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Прощание с Назаром Лавровским

Известно, что с началом полномасштабного вторжения мужчина добровольно встал на защиту Родины. Он прошел военно-врачебную комиссию и вступил на службу в Киевскую ТрО.

После освобождения региона от оккупантов военный участвовал в контрнаступлении на Харьковщине, после — оборонял восточное направление.

Прощание с Назаром Лавровским
Прощание с Героем. Фото: Новини.LIVE 
Похороны Назара Лавровского
Прощание с Героем. Фото: Новини.LIVE 

Напомним, 19 апреля в Киеве прощались с погибшим воином и известным активистом Павлом Петриченко. Проститься с Героем пришли более 1000 человек.

Перед этим 9 апреля прошло прощание с погибшими бойцами Сергеем "Нордом" Коновалом и Тарасом "Химерой" Петришиным. Герои защищали Украину с 2014 года.

Киев
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