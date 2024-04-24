Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві попрощалися з 31-річним військовим лікарем Назаром Лавровським arrow

У Києві попрощалися з 31-річним військовим лікарем Назаром Лавровським

24 квітня 2024 13:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві попрощалися з 31-річним військовим лікарем Назаром Лавровським
Прощання з Героєм. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві на Майдані попрощалися з військовим лікарем Назаром Лавровським. Герою назавжди буде 31 рік. 

Кореспонденти Новини.LIVE перебували на місці подій. 

Читайте також:

Прощання з Назаром Лавровським 

Відомо, що з початком повномасштабного вторгнення чоловік добровільно став на захист Батьківщини. Він пройшов військово-лікарську комісію і вступив на службу до Київської ТрО. 

Після звільнення регіону від окупантів військовий брав участь контрнаступі на Харківщині, після — обороняв східний напрямок. 

Прощання з Назаром Лавровським
Прощання з Героєм. Фото: Новини.LIVE
Похорон Назара Лавровського
Прощання з Героєм. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 19 квітня у Києві прощалися з загиблим воїном та відомим активістом Павлом Петриченком. Попрощатися з Героєм прийшли понад 1000 людей.

Перед цим 9 квітня відбулося прощання із загиблими бійцями Сергієм "Нордом" Коновалом і Тарасом "Химерою" Петришиним. Герої боронили Україну ще з 2014 року. 

Київ
війна
ЗСУ
медики
військові
похорон
війна в Україні
поховання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри