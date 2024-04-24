У Києві попрощалися з 31-річним військовим лікарем Назаром Лавровським

Прощання з Героєм. Фото: Новини.LIVE

У Києві на Майдані попрощалися з військовим лікарем Назаром Лавровським. Герою назавжди буде 31 рік.

Кореспонденти Новини.LIVE перебували на місці подій.

Читайте також:

Прощання з Назаром Лавровським

Відомо, що з початком повномасштабного вторгнення чоловік добровільно став на захист Батьківщини. Він пройшов військово-лікарську комісію і вступив на службу до Київської ТрО.

Після звільнення регіону від окупантів військовий брав участь контрнаступі на Харківщині, після — обороняв східний напрямок.

Прощання з Героєм. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Героєм. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 19 квітня у Києві прощалися з загиблим воїном та відомим активістом Павлом Петриченком. Попрощатися з Героєм прийшли понад 1000 людей.

Перед цим 9 квітня відбулося прощання із загиблими бійцями Сергієм "Нордом" Коновалом і Тарасом "Химерою" Петришиним. Герої боронили Україну ще з 2014 року.