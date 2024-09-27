В Киеве произошел конфликт между военным и должностным лицом НБУ

Полиция находится на месте конфликта. Фото: скриншот

В Киеве, на территории одного из жилых комплексов, произошел конфликт между белорусским добровольцем и должностным лицом Национального банка Украины. НБУ объявил о начале внутреннего расследования.

Об этом сообщило издание Суспільне в пятницу, 27 сентября.

Читайте также:

Конфликт между военным и должностным лицом НБУ

Белорус Андрей Трацевский, известный под позывным "Бессмертный", заявил, что ему угрожали "прострелить ноги". Как отмечает военный, в конфликте принимал участие Павел Поляруш, руководитель Управления по работе с проблемными активами НБУ.

"Пьяный на дороге выскочил под колеса, перекрыл движение, начал драться, сказал, что с "наградки" (наградного пистолета. — Ред.) прострелит мне ноги", — сообщил белорусский доброволец.

На появившейся в сети видеозаписи представитель НБУ отрицает угрозы применения оружия, считая обвинение "клеветой".

НБУ объявил о начале внутреннего расследования по доверенности главы банка, чтобы выяснить детали инцидента.

"Получив информацию об инциденте с участием сотрудника НБУ, не связанного с выполнением профессиональных обязанностей и в нерабочее время, Национальный банк обратился в правоохранительные органы для получения достоверных данных по его обстоятельствам и по поручению Главы НБУ начал собственную служебную проверку", — сообщили в НБУ.

Инцидент произошел 26 сентября около 22:00. По данным правоохранителей, водитель автомобиля Lexus, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировал проезд военному, управлявшему Audi. При попытке разрешить конфликт возникла потасовка, в ходе которой Трацевский использовал газовый баллончик в ответ на агрессию.

Находившиеся рядом полицейские вмешались в ситуацию, и по результатам проверки был составлен административный протокол в отношении водителя Lexus за управление в нетрезвом состоянии. Водитель отказался проходить тест на содержание алкоголя, а его пистолет был изъят для экспертизы.

Дело внесено в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины: угроза убийства и нанесение легких телесных повреждений.

Напомним, в Одессе разгорелся новый скандал с ТЦК. Работники территориального центра якобы ударили мужчину автоматически, а прохожим заявили, что даже если застрелят человека, то им ничего за это не будет.

Также в столичном метро между пассажирами возник языковой конфликт. Из видео, которое распространяется по сети, можно понять, что старшая женщина вмешалась в разговор молодых людей, которые общались по-русски.