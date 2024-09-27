Конфлікт між працівником НБУ та військовим у Києві — що відомо

Автомобілі поліцейських. Фото ілстративне: Нацполіція

У Києві на парковці стався конфлікт між менеджером Національного банку України та військовим. Боєць зазначив, що банкір мало не збив його та погрожував зброєю. Однак посадовець заперечує ці звинувачення.

Про це джерела у правоохоронних органах та пресслужба Нацполіції повідомили для "РБК-Україна" у п'ятницю, 27 вересня.

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У Нацполіції зазначили, що сутичка сталася 26 вересня близько 22:00 на одному з паркувальних майданчиків у Києві.

Водій автомобіля Lexus під дією алкоголю перегородив водію Audi дорогу. Внаслідок цього стався конфлікт.

"Джерела "РБК-Україна" в правоохоронних органах розповіли, що за кермом Lexus був керівник Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш, а водій Audi — військовий (в мережі пишуть, що це білоруський доброволець Андрій Трацевський)", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Поляруш погрожував військовому нагородною зброєю, хоча сам банкір це заперечує. У відповідь на дії посадовця військовослужбовець застосував газовий балончик. Неподалік перебували поліцейські, які оперативно втрутилися і розборонили учасників конфлікту.

На працівника Нацбанку було складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп’яніння, оскільки він відмовився пройти тест на алкоголь. Зброю, яка знаходилася в авто посадовця, вилучили.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження стосовно військового за умисне легке тілесне ушкодження, а щодо працівника НБУ — погрозу вбивством.

Нагадаємо, в Одесі розгорівся новий скандал із ТЦК. Працівники територіального центру нібито вдарили чоловіка автоматом, а перехожим заявили, що навіть якщо застрелять людину, то їм нічого за це не буде.

Також у столичному метро між пасажирами виник мовний конфлікт. Із відео, яке шириться мережею, можна зрозуміти, що старша жінка втрутилася у розмову молодих людей, які спілкувалися російською.