В Киеве чиновник переплатил 1,4 млн грн за принтеры — ему сообщили о подозрении

Правоохранители и чиновник. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве начальник отдела государственных закупок ГП "Украинский государственный центр радиочастот" переплатил за принтеры 1,4 миллиона гривен. Ему объявили подозрение в служебной халатности.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 13 июня.

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Служебная халатность в Киеве

"При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры сообщено о подозрении начальнику отдела государственных закупок ГП "Украинский государственный центр радиочастот" в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, что повлекло ущерб на более чем 1,4 млн грн", — говорится в сообщении.

Принтер. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Прокуратура установила, что в сентябре 2023 года ГП и частная компания заключили договор на принтеры и комплектующие к ним. Общая сумма составляла 4,1 миллиона гривен.

При подготовке и утверждении тендерной документации чиновник не обеспечил надлежащего анализа среднерыночной стоимости товаров, в результате чего были приобретены принтеры по цене, превышающей рыночную.

Фактически за каждый принтер было переплачено около 10 тысяч гривен.

"Проведенными экспертизами установлено, что общая стоимость закупленных товаров завышена на 1,4 млн грн", — добавили в прокуратуре.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, сотрудники ГБР разоблачили командира одной из воинских частей в Киеве, который пытался избежать службы на фронте. Он пытался заплатить за ВВК.

Ранее в Киеве чиновник помог призывнику уклониться от мобилизации, выдав фейковую справку.