Подозрение экс-чиновнику Шевченковской РГА за переплаты в укрытиях

Киевские ювенальные прокуроры сообщили о подозрении бывшему руководителю инженерной группы управления образования Шевченковской РГА в служебной халатности, что привело к переплатам за ремонты укрытий в детсадах и школах района. Предварительно речь идет о более 1,8 млн гривен бюджетных средств, переплата зафиксирована по договорам 2022-2023 годов.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Киевской городской прокуратуры.

Что инкриминируют бывшему чиновнику

Следствие установило, что между управлением образования Шевченковской РГА и частным подрядчиком в 2022-2023 годах заключались договоры на ремонт защитных сооружений в учебных заведениях района. По версии прокуроров, чиновник не обеспечил надлежащей проверки объемов и стоимости работ, что повлекло существенные переплаты.

"Ювенальными прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении в служебной халатности бывшему руководителю инженерной группы управления образования Шевченковской РГА", — отметили в Киевской городской прокуратуре.

Правоохранители отмечают, что только по одному объекту переплата составила почти 1,5 млн гривен, а по другим договорные суммы были завышены более чем на 325 тыс. гривен - всего более 1,8 млн. Действия фигуранта квалифицированы по ч.ч. 1, 2 ст. 367 УК Украины; продолжаются необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств и причастных лиц.

Напомним, что Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении должностному лицу управления образования и генеральному директору частного предприятия. Они могут быть причастны к завладению бюджетными средствами на сумму более 400 тыс. гривен.

Ранее мы также информировали, что подозрения объявлены четырем предпринимателям и начальнице отдела Управления образования Днепровской районной администрации в Киеве. Производство касается закупки генераторов для школьных укрытий по завышенным ценам.