Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве чиновник РГА переплатил за ремонт укрытия 1,8 млн грн

В Киеве чиновник РГА переплатил за ремонт укрытия 1,8 млн грн

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 12:39
Подозрение экс-чиновнику Шевченковской РГА за переплаты в укрытиях
Работа следствия. Фото: Киевская городская прокуратура

Киевские ювенальные прокуроры сообщили о подозрении бывшему руководителю инженерной группы управления образования Шевченковской РГА в служебной халатности, что привело к переплатам за ремонты укрытий в детсадах и школах района. Предварительно речь идет о более 1,8 млн гривен бюджетных средств, переплата зафиксирована по договорам 2022-2023 годов.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Киевской городской прокуратуры.

Реклама
Читайте также:

Что инкриминируют бывшему чиновнику

Следствие установило, что между управлением образования Шевченковской РГА и частным подрядчиком в 2022-2023 годах заключались договоры на ремонт защитных сооружений в учебных заведениях района. По версии прокуроров, чиновник не обеспечил надлежащей проверки объемов и стоимости работ, что повлекло существенные переплаты.

В Киеве чиновник РГА переплатил за ремонт укрытия 1,8 млн грн - фото 1
Сообщение Киевской городской прокуратуры в Telegram. Фото: скриншот

"Ювенальными прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении в служебной халатности бывшему руководителю инженерной группы управления образования Шевченковской РГА", — отметили в Киевской городской прокуратуре.

Правоохранители отмечают, что только по одному объекту переплата составила почти 1,5 млн гривен, а по другим договорные суммы были завышены более чем на 325 тыс. гривен - всего более 1,8 млн. Действия фигуранта квалифицированы по ч.ч. 1, 2 ст. 367 УК Украины; продолжаются необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств и причастных лиц.

Напомним, что Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении должностному лицу управления образования и генеральному директору частного предприятия. Они могут быть причастны к завладению бюджетными средствами на сумму более 400 тыс. гривен.

Ранее мы также информировали, что подозрения объявлены четырем предпринимателям и начальнице отдела Управления образования Днепровской районной администрации в Киеве. Производство касается закупки генераторов для школьных укрытий по завышенным ценам.

Киев школы прокуратура прокуроры укрытия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации