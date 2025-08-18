Видео
Главная Киев В Киеве чиновник украл 400 тыс. грн, выделенных на ремонт дорог

В Киеве чиновник украл 400 тыс. грн, выделенных на ремонт дорог

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 14:28
Присвоил 400 тыс. грн — в Киеве чиновник получил подозрение
Правоохранители у подозреваемого. Фото: kyiv.gp.gov.ua

Главному инженеру коммунального предприятия ДЭУ Подольского района Киева сообщили о подозрении. Его обвиняют в присвоении почти 400 тысяч гривен во время ремонта дороги на Подоле.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 18 августа.

Читайте также:

Чиновник присвоил деньги на ремонте дороги в Киеве

Правоохранители рассказали, что подозреваемый, исполняя обязанности руководителя коммунального предприятия, перед проведением ремонтных работ на улице Спасской, что на столичном Подоле, внес в сметную документацию недостоверную информацию. Он значительно завысил стоимость строительных материалов, которые должен использовать подрядчик.

null
Ремонт дороги на Подоле в Киеве. Фото: kyiv.gp.gov.ua

В результате договор на работы заключили по завышенным ценам, переплатив почти 400 тыс. гривен. На такую же сумму нанесли ущерб бюджету.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

"Отметим, что обвинительный акт в отношении членов организованной группы, которая разработала схему хищения бюджетных денег, выделенных на ремонт дорог в Киеве, уже направлено в Печерский районный суд Киева. Речь идет о руководителе КК "Киевавтодор" и четырех должностных лиц частных предприятий, которые привлекались к выполнению работ", — напомнили в прокуратуре.

Напомним, недавно работница КГГА получила подозрение в нанесении ущерба бюджету. Она закупила 200 бодикамер, которые не соответствовали техническим требованиям.

Также о подозрении было объявлено двум работникам КГГА, которые могут быть причастны к растратам бюджета. Речь идет о 1,3 млн гривен.

Киев ремонт коррупция дороги прокуратура подозрение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
