Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве чиновник требовал деньги за растаможку морепродуктов arrow

В Киеве чиновник требовал деньги за растаможку морепродуктов

9 января 2025 13:52
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киеве чиновник требовал деньги за растаможку морепродуктов
Сотрудники работают над материалами дела. Фото: Киевская городская прокуратура
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении должностному лицу Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов. Мужчина требовал по 400 долларов США за оформление каждой машины с морепродуктами.

Об этом в Киевской городской прокуратуре сообщили в четверг, 9 января.

Читайте также:

Требовал деньги за оформление продуктов

Прокуратура сообщила о подозрении первому заместителю начальника Северного межрегионального ГУ Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Досудебное расследование установило, что к чиновнику обратился представитель предприятия, ввозящего в Украину рыбу и морепродукты, чтобы уточнить вопросы растаможки этих товаров. Вместо этого ему сообщили о проблемах, которые могут возникнуть с оформлением таких документов.

Однако за 400 долларов США за каждую машину или за "благодарность" в виде рыбы подозреваемый пообещал обеспечить скорейшее таможенное оформление продуктов. В конце концов было решено, что "услуга" будет оплачена деньгами.

Задокументировано неоднократное получение чиновником денег за помощь в растаможке автомобилей с рыбой и морепродуктами.

Нарушителя задержали при получении 1200 долларов США. Деньги мужчина каждый раз просил положить под книгу на его столе.

Теперь фигуранту дела грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Кроме того, предусмотрена конфискация имущества.

прокурор ведет следствие
Следственные действия прокуратуры. Фото: Киевская городская прокуратура

Об этом сообщали, что во время ремонта зданий КП "Киевгорсвет" трое представителей предприятия-подрядчика незаконно завладели более 1,1 млн. гривен.

Также мы писали, что экспрокурору и его соучастнику в даче взятки огласили приговор. Они оба отправятся в тюрьму.

взятка полиция прокуратура ГПСУ морепродукты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:59 Инвалидность одесских прокуроров — что выявила проверка

13:52 В Киеве чиновник требовал деньги за растаможку морепродуктов

13:41 Увеличилось количество погибших из-за масштабных пожаров в США

13:39 Украинцам за границей обещают бронирование — какие условия

13:33 Скрыл 25 мллионов — НАПК взялась за одесского депутата

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:33 Аномально теплая зима в Харькове — прогноз погоды на завтра

13:17 Социальные квартиры — кто получит жилье от государства в 2025

13:05 Россияне прячут корабли ЧФ среди судов для утилизации

13:04 Трамп делит мир на карте по своим правилам — новый скандал

13:03 Нарушение языкового закона — Одесская область среди лидеров

13:59 Инвалидность одесских прокуроров — что выявила проверка

13:52 В Киеве чиновник требовал деньги за растаможку морепродуктов

13:41 Увеличилось количество погибших из-за масштабных пожаров в США

13:39 Украинцам за границей обещают бронирование — какие условия

13:33 Скрыл 25 мллионов — НАПК взялась за одесского депутата

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:33 Аномально теплая зима в Харькове — прогноз погоды на завтра

13:17 Социальные квартиры — кто получит жилье от государства в 2025

13:05 Россияне прячут корабли ЧФ среди судов для утилизации

13:04 Трамп делит мир на карте по своим правилам — новый скандал

13:03 Нарушение языкового закона — Одесская область среди лидеров

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

Text

13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Text

10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

Text

08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

Text

06:15 Боец заявил, что нужны еще средства для работы по Шахедам

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

Text

03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья