В Киеве чиновник требовал деньги за растаможку морепродуктов

Сотрудники работают над материалами дела. Фото: Киевская городская прокуратура

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении должностному лицу Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов. Мужчина требовал по 400 долларов США за оформление каждой машины с морепродуктами.

Об этом в Киевской городской прокуратуре сообщили в четверг, 9 января.

Читайте также:

Требовал деньги за оформление продуктов

Прокуратура сообщила о подозрении первому заместителю начальника Северного межрегионального ГУ Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Досудебное расследование установило, что к чиновнику обратился представитель предприятия, ввозящего в Украину рыбу и морепродукты, чтобы уточнить вопросы растаможки этих товаров. Вместо этого ему сообщили о проблемах, которые могут возникнуть с оформлением таких документов.

Однако за 400 долларов США за каждую машину или за "благодарность" в виде рыбы подозреваемый пообещал обеспечить скорейшее таможенное оформление продуктов. В конце концов было решено, что "услуга" будет оплачена деньгами.

Задокументировано неоднократное получение чиновником денег за помощь в растаможке автомобилей с рыбой и морепродуктами.

Нарушителя задержали при получении 1200 долларов США. Деньги мужчина каждый раз просил положить под книгу на его столе.

Теперь фигуранту дела грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Кроме того, предусмотрена конфискация имущества.

Следственные действия прокуратуры. Фото: Киевская городская прокуратура

Об этом сообщали, что во время ремонта зданий КП "Киевгорсвет" трое представителей предприятия-подрядчика незаконно завладели более 1,1 млн. гривен.

Также мы писали, что экспрокурору и его соучастнику в даче взятки огласили приговор. Они оба отправятся в тюрьму.