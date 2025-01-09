В Киеве чиновник требовал деньги за растаможку морепродуктов
Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении должностному лицу Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов. Мужчина требовал по 400 долларов США за оформление каждой машины с морепродуктами.
Об этом в Киевской городской прокуратуре сообщили в четверг, 9 января.
Требовал деньги за оформление продуктов
Прокуратура сообщила о подозрении первому заместителю начальника Северного межрегионального ГУ Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.
Досудебное расследование установило, что к чиновнику обратился представитель предприятия, ввозящего в Украину рыбу и морепродукты, чтобы уточнить вопросы растаможки этих товаров. Вместо этого ему сообщили о проблемах, которые могут возникнуть с оформлением таких документов.
Однако за 400 долларов США за каждую машину или за "благодарность" в виде рыбы подозреваемый пообещал обеспечить скорейшее таможенное оформление продуктов. В конце концов было решено, что "услуга" будет оплачена деньгами.
Задокументировано неоднократное получение чиновником денег за помощь в растаможке автомобилей с рыбой и морепродуктами.
Нарушителя задержали при получении 1200 долларов США. Деньги мужчина каждый раз просил положить под книгу на его столе.
Теперь фигуранту дела грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Кроме того, предусмотрена конфискация имущества.
Об этом сообщали, что во время ремонта зданий КП "Киевгорсвет" трое представителей предприятия-подрядчика незаконно завладели более 1,1 млн. гривен.
Также мы писали, что экспрокурору и его соучастнику в даче взятки огласили приговор. Они оба отправятся в тюрьму.
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