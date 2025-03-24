Киевский руководитель управления образования фигурирует в переплате на закупке ламп

Светодиодные лампы. Фото: Pexels

Руководителю управления образования Подольской районной в городе Киеве государственной администрации сообщено о подозрении из-за вероятного завладения бюджетными средствами при закупке светодиодных ламп для школьных укрытий. Это уже пятый случай, когда чиновника подозревают в хищении бюджетных средств.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Читайте также:

Чиновник переплатил за светодиодные лампы вдвое больше

По данным следствия, в декабре 2022 года между управлением образования и частной компанией был заключен договор на поставку светодиодных ламп и фонарей для укрытий в школах и гимназиях Подольского района. Общая сумма сделки составляла около 1 миллиона гривен. Однако согласно выводам экспертной проверки, закупленная продукция была приобретена по завышенной вдвое цене, что привело к прямым убыткам городскому бюджету на сумму более 400 тысяч гривен.

Чиновнику инкриминируют ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Также прокуратура готовит в суд ходатайство о его временном отстранении от занимаемой должности.

Как сообщают в прокуратуре, в течение 2021-2024 годов против этого же чиновника уже было открыто четыре уголовных производства. Их рассмотрение сейчас продолжается в судах. Кроме того, ранее он получал подозрение из-за завышенной закупки удлинителей для образовательных учреждений.

Напомним, также в Киеве разоблачили чиновницу коммунального предприятия "Киевгорсвет", которая нанесла ущерб для бюджета столицы на 1,8 млн гривен.

Также в Украину экстрадировали киевского застройщика, который обманул инвесторов, вложившихся в строительство 42 застроек.