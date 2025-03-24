Київський керівник управління освіти фігурує у переплаті на закупівлі ламп

Світлодіодні лампи. Фото: Pexels

Керівнику управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації повідомлено про підозру через ймовірне заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі світлодіодних ламп для шкільних укриттів. Це вже п'ятий випадок, коли чиновника підозрюють у розкраданні бюджетних коштів.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

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За даними слідства, у грудні 2022 року між управлінням освіти та приватною компанією було укладено договір на постачання світлодіодних ламп та ліхтарів для укриттів у школах та гімназіях Подільського району. Загальна сума угоди становила близько 1 мільйона гривень. Однак згідно з висновками експертної перевірки закуплена продукція була придбана за завищеною вдвічі ціною, що призвело до прямих збитків міському бюджету на суму понад 400 тисяч гривень.

Посадовцю інкримінують ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Також прокуратура готує до суду клопотання щодо його тимчасового відсторонення від обійманої посади.

Як повідомляють у прокуратурі, протягом 2021–2024 років проти цього ж посадовця вже було відкрито чотири кримінальні провадження. Їхній розгляд наразі триває в судах. Крім того, раніше він отримував підозру через завищену закупівлю подовжувачів для освітніх закладів.

Нагадаємо, також у Києві викрили посадовицю комунального підприємства "Київміськсвітло", яка спричинила збитки для бюджету столиці на 1,8 млн гривень.

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