В Киеве чиновник Национальной академии аграрных наук требовала у фермера взятку

Разоблачение на взятке. Фото: Киевская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили на взятке заместителя директора института Национальной академии аграрных наук Украины и двух ее пособников. Она требовала от главы фермерского хозяйства более 21 тыс. долларов.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура в четверг, 18 апреля.

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Известно, что чиновница требовала от главы фермерского хозяйства 21 200 долларов. Он должен был уплатить эти средства за расчеты по договору по обработке земли площадью 453 гектара, которая принадлежит институту и за возможность заключить новый договор аренды на этот год.

Вручение подозрения чиновнице. Фото: Киевская областная прокуратура

К получению взятки злоумышленница привлекла двух знакомых — после получения денег подозреваемых задержали правоохранители.

Вручение подозрения пособнику. Фото: Киевская областная прокуратура

Вручение подозрения пособнику. Фото: Киевская областная прокуратура

Замдиректора сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, а двум другим участникам — в пособничестве в ее получении.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Скриншот поста Киевской областной прокуратуры

Напомним, в Киеве будут судить трех руководителей участков коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Подольского района. Они выплатили более 1,2 млн гривен зарплаты "мертвым душам" в должностях сторожей и озеленителей.

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