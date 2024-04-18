Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве чиновник Национальной академии аграрных наук требовала у фермера взятку arrow

В Киеве чиновник Национальной академии аграрных наук требовала у фермера взятку

18 апреля 2024 17:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве чиновник Национальной академии аграрных наук требовала у фермера взятку
Разоблачение на взятке. Фото: Киевская областная прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Правоохранители разоблачили на взятке заместителя директора института Национальной академии аграрных наук Украины и двух ее пособников. Она требовала от главы фермерского хозяйства более 21 тыс. долларов.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура в четверг, 18 апреля.

Читайте также:

Чиновницу НААН Украины разоблачили на взятке

Известно, что чиновница требовала от главы фермерского хозяйства 21 200 долларов. Он должен был уплатить эти средства за расчеты по договору по обработке земли площадью 453 гектара, которая принадлежит институту и за возможность заключить новый договор аренды на этот год.

чиновник НААН разоблачили на взятке
Вручение подозрения чиновнице. Фото: Киевская областная прокуратура

К получению взятки злоумышленница привлекла двух знакомых — после получения денег подозреваемых задержали правоохранители.

чиновник НААН разоблачили на взятке
Вручение подозрения пособнику. Фото: Киевская областная прокуратура
чиновник НААН разоблачили на взятке
Вручение подозрения пособнику. Фото: Киевская областная прокуратура

Замдиректора сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, а двум другим участникам — в пособничестве в ее получении.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

null
Скриншот поста Киевской областной прокуратуры

Напомним, в Киеве будут судить трех руководителей участков коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Подольского района. Они выплатили более 1,2 млн гривен зарплаты "мертвым душам" в должностях сторожей и озеленителей.

Также мы писали, что в Днепропетровской области разоблачили мэра и секретаря городского совета на взятке. Они хотели обогатиться на 30 тыс. долларов.

Киев
взятка
чиновники
прокуратура
фермеры
должность

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость