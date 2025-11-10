В Киеве чиновница КП переплатила 330 тысяч гривен за щебень

В Киеве чиновница ДЭУ переплатила 330 тыс. грн за щебень
В Киеве чиновница коммунального предприятия дорожно-эксплуатационного управления Соломенского района переплатила 330 тысяч гривен за щебень. Ей объявили подозрение.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в понедельник, 10 ноября.
Переплата за щебень
"Прокурорами Святошинской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении должностному лицу КП ДЭУ Соломенского района г. Киева в злоупотреблении служебным положением при закупке щебня и щебеночно-песчаной смеси", — говорится в сообщении.
Выявлено, что чиновница КП, ответственная за закупки, злоупотребляла служебным положением, осуществив приобретение щебня у поставщика по завышенным ценам.
В результате этих действий убытки бюджета Киева составляют почти 330 тысяч гривен.
