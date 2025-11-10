Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве чиновница ДЭУ переплатила 330 тыс. грн за щебень

В Киеве чиновница ДЭУ переплатила 330 тыс. грн за щебень

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 18:25
обновлено: 18:32
В Киеве чиновница КП переплатила 330 тысяч гривен за щебень
Правоохранители и задержанная чиновница. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве чиновница коммунального предприятия дорожно-эксплуатационного управления Соломенского района переплатила 330 тысяч гривен за щебень. Ей объявили подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в понедельник, 10 ноября.

Реклама
Читайте также:

Переплата за щебень

"Прокурорами Святошинской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении должностному лицу КП ДЭУ Соломенского района г. Киева в злоупотреблении служебным положением при закупке щебня и щебеночно-песчаной смеси", — говорится в сообщении.

Выявлено, что чиновница КП, ответственная за закупки, злоупотребляла служебным положением, осуществив приобретение щебня у поставщика по завышенным ценам.

В результате этих действий убытки бюджета Киева составляют почти 330 тысяч гривен.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали одного из подозреваемых по делу о растрате более 5,8 миллиарда гривен компании "Укртатнафта".

Ранее стало известно, что депутат Киевсовета присвоила 300 тысяч гривен из бюджета при приватизации помещения.

Киев деньги чиновники прокуратура бюджет
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации