В Киеве чиновница КП переплатила 330 тысяч гривен за щебень

В Киеве чиновница коммунального предприятия дорожно-эксплуатационного управления Соломенского района переплатила 330 тысяч гривен за щебень. Ей объявили подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в понедельник, 10 ноября.

Переплата за щебень

"Прокурорами Святошинской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении должностному лицу КП ДЭУ Соломенского района г. Киева в злоупотреблении служебным положением при закупке щебня и щебеночно-песчаной смеси", — говорится в сообщении.

Выявлено, что чиновница КП, ответственная за закупки, злоупотребляла служебным положением, осуществив приобретение щебня у поставщика по завышенным ценам.

В результате этих действий убытки бюджета Киева составляют почти 330 тысяч гривен.

