У Києві посадовиця КП переплатила 330 тисяч гривень за щебінь

У Києві посадовиця комунального підприємства шляхово-експлуатаційного управління Соломʼянського району переплатила 330 тисяч гривень за щебінь. Їй оголосили підозру.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у понеділок, 10 листопада.

Переплата за щебінь

"Прокурорами Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру посадовиці КП ШЕУ Солом’янського району м. Києва у зловживанні службовим становищем під час закупівлі щебеню та щебенево-піщаної суміші", — йдеться у повідомленні.

Виявлено, що посадовиця КП, відповідальна за закупівлі, зловживала службовим становищем, здійснивши придбання щебеню у постачальника за завищеними цінами.

Внаслідок цих дій збитки бюджету Києва становлять майже 330 тисяч гривень.

