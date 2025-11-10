Відео
Головна Київ У Києві посадовиця ШЕУ переплатила 330 тис. грн за щебінь

У Києві посадовиця ШЕУ переплатила 330 тис. грн за щебінь

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 18:25
Оновлено: 18:32
У Києві посадовиця КП переплатила 330 тисяч гривень за щебінь
Правоохоронці та затримана посадовиця. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві посадовиця комунального підприємства шляхово-експлуатаційного управління Соломʼянського району переплатила 330 тисяч гривень за щебінь. Їй оголосили підозру.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у понеділок, 10 листопада.

Читайте також:

Переплата за щебінь

"Прокурорами Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру посадовиці КП ШЕУ Солом’янського району м. Києва у зловживанні службовим становищем під час закупівлі щебеню та щебенево-піщаної суміші", — йдеться у повідомленні.

Виявлено, що посадовиця КП, відповідальна за закупівлі, зловживала службовим становищем, здійснивши придбання щебеню у постачальника за завищеними цінами.

Внаслідок цих дій збитки бюджету Києва становлять майже 330 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали одного з підозрюваних у справі про розтрату понад 5,8 мільярда гривень компанії "Укртатнафта"

Раніше стало відомо, що депутатка Київради привласнила 300 тисяч гривень із бюджету під час приватизації приміщення.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
