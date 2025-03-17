Разворовали более 5 млн грн — в Киеве подозревают чиновников Киевзеленстроя

Задержание подозреваемых. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Должностных лиц "Киевзеленстроя" подозревают в незаконном завладении более 5 млн грн на ремонтах парков и скверов в столице. Сейчас решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, 17 марта.

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Правоохранители выяснили, что "Киевзеленстрой" и подрядчики заключили соглашения и в течение 2023 года проводили в Киеве ремонтные работы в парках и скверах столицы, в частности:

ремонт подпорной стенки в парке Позняки в Дарницком районе,

ремонт дорожки между скверами по ул. Вышгородской в Оболонском районе,

ремонтные работы в сквере по ул. Инженера Бородина и дорожки в "Гидропарке" в Днепровском районе.

Задержание подозреваемых. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Задержание подозреваемых. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Задержание подозреваемых. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Действуя по предварительному сговору, должностные лица "Зеленстроя" с привлечением нанятого по гражданско-правовому договору сметчика, вносили заведомо ложную информацию в акты выполненных работ по объемам и стоимости работ и использованных материалов. Таким образом громаде города Киева нанесен ущерб на сумму более 5,35 млн гривен", — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Киеве задержали должностных лиц "Киевзеленстроя", которые получали "откаты" от подрядчиков.

Также мы писали, что в Киеве чиновника налоговой разоблачили в коррупции. Ему инкриминируют систематическое получение взяток за невмешательство в работу предпринимателей.