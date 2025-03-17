Розікрали понад 5 млн грн — у Києві підозрюють посадовців Київзеленбуду

Затримання підозрюваних. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Посадовців "Київзеленбуду" підозрюють у незаконному заволодінні понад 5 млн грн на ремонтах парків та скверів у столиці. Наразі вирішується питання про обрання вказаним особам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у понеділок, 17 березня.

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Правоохоронці з'ясували, що "Київзеленбуд" та підрядники уклали угоди і протягом 2023 року проводили у Києві ремонтні роботи у парках та скверах столиці, зокрема:

ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі,

ремонт доріжки між скверами по вул. Вишгородській в Оболонському районі,

ремонтні робити у сквері по вул. Інженера Бородіна та доріжки в "Гідропарку" в Дніпровському районі.

Затримання підозрюваних. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Затримання підозрюваних. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Затримання підозрюваних. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Діючи за попередньою змовою, посадовці "Зеленбуду" із залученням найнятого за цивільноправовим договором кошторисника, вносили свідомо неправдиву інформацію до актів виконаних робіт щодо обсягів та вартості робіт і використаних матеріалів. Таким чином громаді міста Києва завдано збитків на суму понад 5,35 млн гривень", — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання вказаним особам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали посадовців "Київзеленбуду", які отримували "відкати" від підрядників.

Також ми писали, що у Києві посадовця податкової викрили на корупції. Йому інкримінують систематичне отримання хабарів за невтручання в роботу підприємців.