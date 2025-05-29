В Киеве чиновники требовали 340 тыс. грн за ремонт дороги и еще 52 тыс. за озеленение

Правоохранители и задержанный чиновник. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве двое должностных лиц коммунальных предприятий в Днепровском районе требовали 340 тысяч гривен за обустройство дороги в садовом товариществе. Кроме того, фигуранты хотели получить 52 тысячи гривен за озеленение территории возле частного дома.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в четверг, 29 мая.

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Представитель предпринимателя обратился в КП "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Днепровского района" относительно обустройства дороги в садовом товариществе, которая ведет к заведению. Ее планировали засыпать щебнем.

КП "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Днепровского района". Фото: t.me/kyiv_pro_office

После этого между заказчиком и коммунальным предприятием заключили соответствующее соглашение. Чтобы ускорить выполнение предусмотренных договором работ, главный инженер КП ДЭУ требовал 340 тысяч гривен.

Правоохранители и задержанная фигурантка. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Еще один подозреваемый — заместитель начальника СЗН Днепровского района за деньги согласился провести озеленение территории вокруг дома. Работы выполняли техникой и ресурсами коммунального предприятия, однако согласно договору, за них коммунальному предприятию заплатили только 10 тыс. гривен", — говорится в сообщении.

Установлено, что еще 52 тысячи гривен фигурант попросил передать ему лично.

Наказание для фигурантов

Правоохранители задержали коммунальщиков во время получения денег.

Изъятые средства. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с дополнительным наказанием в виде запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также с конфискацией имущества.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве бывший руководитель одного из областных управлений Государственной миграционной службы в Луганской области выписал себе премий на 350 тысяч гривен.

Недавно пограничники разоблачили коррупционную схему, к которой был причастен руководитель гарнизонной военно-врачебной комиссии в Киеве.