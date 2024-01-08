В Киеве посреди дороги загорелся троллейбус
В понедельник, 8 января, в Киеве на Троещине посреди дороги внезапно загорелся троллейбус во время движения. Как отмечают, кто-то из пассажиров поджег сиденье.
Соответствующие кадры публикуют местные паблики в Telegram.
В Киеве загорелся троллейбус
На первом видео можно увидеть, что троллейбус только начал задымляться.
Впрочем, через несколько минут появилось видео, на котором видно, как огонь охватил транспорт, и тот начал полностью гореть. Поднялся густой черный дым.
Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли спасатели. Однако тушить уже было нечего, ведь троллейбус сгорел полностью. Предварительно обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 8 января в Киеве в Святошинском районе на Борщаговке прорвало канализацию, в результате чего некоторые потребители остались без водоснабжения.
В ответ на инцидент соцсети "взорвались" мемами.
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