В Киеве посреди дороги загорелся троллейбус

Горящий троллейбус в Киеве. Фото: скриншот с видео

В понедельник, 8 января, в Киеве на Троещине посреди дороги внезапно загорелся троллейбус во время движения. Как отмечают, кто-то из пассажиров поджег сиденье.

Соответствующие кадры публикуют местные паблики в Telegram.

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На первом видео можно увидеть, что троллейбус только начал задымляться.

Впрочем, через несколько минут появилось видео, на котором видно, как огонь охватил транспорт, и тот начал полностью гореть. Поднялся густой черный дым.

Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли спасатели. Однако тушить уже было нечего, ведь троллейбус сгорел полностью. Предварительно обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 8 января в Киеве в Святошинском районе на Борщаговке прорвало канализацию, в результате чего некоторые потребители остались без водоснабжения.

В ответ на инцидент соцсети "взорвались" мемами.