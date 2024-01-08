У Києві в Святошинському районі прорвало каналізацію — що відомо
У Києві в Святошинському районі на Борщагівці прорвало каналізацію. Інцидент трапився на вулиці Жуля Верна.
Про це інформують у соціальних мережах.
Що відомо про прорив каналізації у Києві
За словами мешканців, припарковані машини вже добряче залило.
Ба більше, виявилося, що йдеться не про воду, а про фекалії, які виливаються з каналізації.
У соціальних мережах побоюються наслідків НС, адже прогнозують -13 градусів за Цельсієм. Крім того, місцеві скаржаться на жахливий сморід.
Нагадаємо, у Києві запущено унікальний сервіс: безкоштовне таксі для ветеранів, які отримали серйозні поранення. Щоб скористатися послугами таксі, машину потрібно замовити наперед.
Додамо, в Києві та інших містах України 5, 6, 7 січня проходять акції-нагадування на підтримку полонених захисників "Азовсталі". Назва акції — "Не мовчи. Полон — вбиває!".
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