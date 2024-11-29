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В Киеве поврежденная обломками больница продолжит работу

29 ноября 2024 09:42
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киеве поврежденная 29 ноября обломками больница продолжит работу
Выбиты окна в поликлинике. Фото: ГСЧС
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киеве в пятницу, 29 ноября, обломки сбитого российского беспилотника повредили здание поликлиники. Несмотря на это, медицинское учреждение продолжит работу.

Об этом сообщила и.о. первого заместителя главы Днепровской районной госадминистрации Елена Шевченко в комментарии Новини.LIVE.

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Поврежденная российской атакой поликлиника в одном из районов Киева будет работать. Вход будет сделан с другой стороны.

Также, по словам Шевченко, в медучреждении повреждено 27 окон и столько же дверей. Также пострадало 45 окон в жилых домах.

"Сейчас включимся в работу, будем помогать жителям пленкой или фанерой. Так же будет и с медучреждением. Работу не будем останавливать", — отметила Шевченко.

Чиновница также подчеркнула, что медицинская паратура из-за падения обломков не пострадала.

Напомним, что около четырех часов назад в Киевской области тоже раздались взрывы. Тогда в воздушном пространстве тоже фиксировали вражеские дроны, а по ним работали силы ПВО.

Также мы писали, что около часа назад взрывы прогремели в Херсоне. Они тоже произошли на фоне атаки РФ беспилотниками.

Киев обстрелы война в Украине больница БпЛА

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