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Главная Киев В Киеве повреждены вагоны с зерном, — глава Укрзализныци

В Киеве повреждены вагоны с зерном, — глава Укрзализныци

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 11:15
Во время атаки на Киев россияне повредили вагоны с зерном во время атаки на Киев
Поврежденный вагон с зерном. Фото: Facebook/Александр Перцовский
Ключові моменти Повреждены вагоны с зерном в Киеве

Российские войска в ночь на вторник, 17 июня, ударили ракетами и дронами по Киеву. В результате обстрела были повреждены вагоны с украинским зерном.

Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Перцовский в Facebook.

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Повреждены вагоны с зерном в Киеве

"Киев, сегодняшнее утро. Украинская железная дорога, украинское зерно. Враг продолжает уничтожать все украинское", — отметил глава УЗ.

Пошкоджений російським обстрілом вагон із зерном на залізниці в Києві
Поврежденный вагон. Фото: Facebook/Александр Перцовский
Зерновий вагон після нічної атаки Росії на Київ 17 червня
Поврежденный ударом РФ вагон. Фото: Facebook/Александр Перцовский

По его словам, попытки врага были безуспешны. Хотя вагоны с зерном повреждены, но все оперативно восстановят, поэтому это не повлияет на движение поездов.

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Скриншот поста Перцовского

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Россия била по столице ракетами с кассетными снарядами.

Также в результате российского обстрела без электроэнергии остались более 1000 домов киевлян.

Киев Укрзализныця обстрелы зерно война в Украине поезд
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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