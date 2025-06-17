Во время атаки на Киев россияне повредили вагоны с зерном во время атаки на Киев

В Киеве повреждены вагоны с зерном, — глава Укрзализныци
Российские войска в ночь на вторник, 17 июня, ударили ракетами и дронами по Киеву. В результате обстрела были повреждены вагоны с украинским зерном.
Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Перцовский в Facebook.
Повреждены вагоны с зерном в Киеве
"Киев, сегодняшнее утро. Украинская железная дорога, украинское зерно. Враг продолжает уничтожать все украинское", — отметил глава УЗ.
По его словам, попытки врага были безуспешны. Хотя вагоны с зерном повреждены, но все оперативно восстановят, поэтому это не повлияет на движение поездов.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Россия била по столице ракетами с кассетными снарядами.
Также в результате российского обстрела без электроэнергии остались более 1000 домов киевлян.
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