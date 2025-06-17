У Києві на Нивках після удару знайшли елементи касетного боєприпасу

Мер Києва Віталій Кличко тримає касетний боєприпас. Фото: скриншот

У Києві на Нивках одна з ракет, випущених Росією під час нічної масованої атаки, влучила у житловий будинок. Виявилось, що вона містила касетні боєприпаси, щоб завдати якомога більше руйнувань та жертв.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, який побував на місці події.

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На щастя, обійшлося без загиблих. Проте рятувальники ДСНС та поліція виявили небезпечну знахідку — елементи касетної бойової частини ракети. Кличко оприлюднив кадри з уламками та металевими кульками, які призначені для максимального ураження людей.

Мер підкреслив, що подібне озброєння спрямоване виключно на масове знищення мирного населення, і звинуватив агресора в цілеспрямованому терорі проти українців.

"Нивки. Одна із ракет вдарила в житловий будинок. Слава Богу, ніхто не загинув. Але отака от цікава знахідка. Служби ДСНС і поліція зібрала отакі кулі, які знаходяться тут. Це з касетною начинкою ракети. Такі маленькі кульки є всередині для максимального ураження людей. Інакше чим геноцид це назвати не можна. Росія хоче зробити все, щоб загинула максимальна кількість, використовуючи отакі снаряди", — висловився Кличко.

У Дарницькому районі загинуло троє людей

Також Віталій Кличко додав, що знайшли три жертви в Дарницькому районі.

"Усього до медиків після масованої атаки ворога наразі звернулися 114 постраждалих. 68 із них госпіталізували. Інші після надання медичної допомоги не потребували госпіталізації", — сказав Кличко.

Нагадаємо, у Києві одна з ракет пробила повністю весь під'їзд в житловому будинку. В МВС вважають, що це була балістична ракета.

Загалом Росія запустила на Київ 175 дронів, 14 крилатих ракет та дві балістичні ракети.

В столиці тривають рятувально-пошукові роботи одразу в кількох районах.