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Головна Київ РФ била по Києву касетними боєприпасами — Кличко показав снаряд

РФ била по Києву касетними боєприпасами — Кличко показав снаряд

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Дата публікації: 17 червня 2025 10:39
У Києві на Нивках після удару знайшли елементи касетного боєприпасу
Мер Києва Віталій Кличко тримає касетний боєприпас. Фото: скриншот
Ключові моменти Росія хотіла домогтися максимальної кількості жертв та руйнувань У Дарницькому районі загинуло троє людей

У Києві на Нивках одна з ракет, випущених Росією під час нічної масованої атаки, влучила у житловий будинок. Виявилось, що вона містила касетні боєприпаси, щоб завдати якомога більше руйнувань та жертв. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, який побував на місці події.

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Росія хотіла домогтися максимальної кількості жертв та руйнувань 

На щастя, обійшлося без загиблих. Проте рятувальники ДСНС та поліція виявили небезпечну знахідку — елементи касетної бойової частини ракети. Кличко оприлюднив кадри з уламками та металевими кульками, які призначені для максимального ураження людей.

Мер підкреслив, що подібне озброєння спрямоване виключно на масове знищення мирного населення, і звинуватив агресора в цілеспрямованому терорі проти українців.

"Нивки. Одна із ракет вдарила в житловий будинок. Слава Богу, ніхто не загинув. Але отака от цікава знахідка. Служби ДСНС і поліція зібрала отакі кулі, які знаходяться тут. Це з касетною начинкою ракети. Такі маленькі кульки є всередині для максимального ураження людей. Інакше чим геноцид це назвати не можна. Росія хоче зробити все, щоб загинула максимальна кількість, використовуючи отакі снаряди", — висловився Кличко. 

У Дарницькому районі загинуло троє людей

 Також Віталій Кличко додав, що знайшли три жертви в Дарницькому районі. 

"Усього до медиків після масованої атаки ворога наразі звернулися 114 постраждалих. 68 із них госпіталізували. Інші після надання медичної  допомоги не потребували госпіталізації", — сказав Кличко. 

Нагадаємо, у Києві одна з ракет пробила повністю весь під'їзд в житловому будинку. В МВС вважають, що це була балістична ракета

Загалом Росія запустила на Київ 175 дронів, 14 крилатих ракет та дві балістичні ракети. 

В столиці тривають рятувально-пошукові роботи одразу в кількох районах. 

Віталій Кличко Київ обстріли війна касетні боєприпаси
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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