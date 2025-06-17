У Києві на Нивках після удару знайшли елементи касетного боєприпасу

РФ била по Києву касетними боєприпасами — Кличко показав снаряд
У Києві на Нивках одна з ракет, випущених Росією під час нічної масованої атаки, влучила у житловий будинок. Виявилось, що вона містила касетні боєприпаси, щоб завдати якомога більше руйнувань та жертв.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, який побував на місці події.
Росія хотіла домогтися максимальної кількості жертв та руйнувань
На щастя, обійшлося без загиблих. Проте рятувальники ДСНС та поліція виявили небезпечну знахідку — елементи касетної бойової частини ракети. Кличко оприлюднив кадри з уламками та металевими кульками, які призначені для максимального ураження людей.
Мер підкреслив, що подібне озброєння спрямоване виключно на масове знищення мирного населення, і звинуватив агресора в цілеспрямованому терорі проти українців.
"Нивки. Одна із ракет вдарила в житловий будинок. Слава Богу, ніхто не загинув. Але отака от цікава знахідка. Служби ДСНС і поліція зібрала отакі кулі, які знаходяться тут. Це з касетною начинкою ракети. Такі маленькі кульки є всередині для максимального ураження людей. Інакше чим геноцид це назвати не можна. Росія хоче зробити все, щоб загинула максимальна кількість, використовуючи отакі снаряди", — висловився Кличко.
У Дарницькому районі загинуло троє людей
Також Віталій Кличко додав, що знайшли три жертви в Дарницькому районі.
"Усього до медиків після масованої атаки ворога наразі звернулися 114 постраждалих. 68 із них госпіталізували. Інші після надання медичної допомоги не потребували госпіталізації", — сказав Кличко.
Нагадаємо, у Києві одна з ракет пробила повністю весь під'їзд в житловому будинку. В МВС вважають, що це була балістична ракета.
Загалом Росія запустила на Київ 175 дронів, 14 крилатих ракет та дві балістичні ракети.
В столиці тривають рятувально-пошукові роботи одразу в кількох районах.
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