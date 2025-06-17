У Києві понад 1000 осель залишилися без світла після атаки

У Києві понад тисячу осель залишились без світла через атаку
Унаслідок чергової масованої атаки на Київ в ніч проти 17 червня частина столиці залишилася без електропостачання. Після нічних обстрілів без світла опинилися 1148 квартир мешканців.
Про це повідомили в ДТЕК.
У Києві більше тисячі осель не мають електропостачання
В ДТЕК зазначили, що аварійні бригади енергетиків розпочали відновлення електромереж одразу після того, як отримали дозвіл на роботи від рятувальників ДСНС і поліції. На місцях пошкоджень триває активна робота, аби якомога швидше повернути електроенергію в усі домівки.
Енергетики повідомили, що роблять усе можливе для відновлення живлення в найкоротші терміни. Мешканцям столиці подякували за витримку, взаємодопомогу і підтримку в складних умовах.
Нагадуємо, що внаслідок масованої нічної атаки на Київ пошкоджено десятки об’єктів у різних районах міста, є загиблі та поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Також кореспондент Новини.LIVE показав наслідки російської комбінованої атаки на Київ.
Читайте Новини.LIVE!