Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві понад тисячу осель залишились без світла через атаку

У Києві понад тисячу осель залишились без світла через атаку

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 10:19
У Києві понад 1000 осель залишилися без світла після атаки
Енергетик працює на ЛЕП. Фото: ДТЕК
Ключові моменти У Києві більше тисячі осель не мають електропостачання

Унаслідок чергової масованої атаки на Київ в ніч проти 17 червня частина столиці залишилася без електропостачання. Після нічних обстрілів без світла опинилися 1148 квартир мешканців.

Про це повідомили в ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

У Києві більше тисячі осель не мають електропостачання

В ДТЕК зазначили, що аварійні бригади енергетиків розпочали відновлення електромереж одразу після того, як отримали дозвіл на роботи від рятувальників ДСНС і поліції. На місцях пошкоджень триває активна робота, аби якомога швидше повернути електроенергію в усі домівки.

Енергетики повідомили, що роблять усе можливе для відновлення живлення в найкоротші терміни. Мешканцям столиці подякували за витримку, взаємодопомогу і підтримку в складних умовах.

Нагадуємо, що внаслідок масованої нічної атаки на Київ пошкоджено десятки об’єктів у різних районах міста, є загиблі та поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Також кореспондент Новини.LIVE показав наслідки російської комбінованої атаки на Київ. 

Київ обстріли електропостачання ДТЕК відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації