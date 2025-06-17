У Києві понад 1000 осель залишилися без світла після атаки

Енергетик працює на ЛЕП. Фото: ДТЕК

Унаслідок чергової масованої атаки на Київ в ніч проти 17 червня частина столиці залишилася без електропостачання. Після нічних обстрілів без світла опинилися 1148 квартир мешканців.

Про це повідомили в ДТЕК.

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В ДТЕК зазначили, що аварійні бригади енергетиків розпочали відновлення електромереж одразу після того, як отримали дозвіл на роботи від рятувальників ДСНС і поліції. На місцях пошкоджень триває активна робота, аби якомога швидше повернути електроенергію в усі домівки.

Енергетики повідомили, що роблять усе можливе для відновлення живлення в найкоротші терміни. Мешканцям столиці подякували за витримку, взаємодопомогу і підтримку в складних умовах.

Нагадуємо, що внаслідок масованої нічної атаки на Київ пошкоджено десятки об’єктів у різних районах міста, є загиблі та поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Також кореспондент Новини.LIVE показав наслідки російської комбінованої атаки на Київ.