Під час атаки на Київ росіяни пошкодили вагони із зерном

Пошкоджений вагон із зерном. Фото: Facebook/Олександр Перцовський

Російські війська у ніч проти вівторка, 17 червня, вдарили ракетами та дронами по Києву. Внаслідок обстрілу було пошкоджено вагони з українським зерном.

Про це повідомив голова Укрзалізниці Олександр Перцовський у Facebook.

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"Київ, сьогоднішній ранок. Українська залізниця, українське зерно. Ворог продовжує нищити все українське", — зазначив голова УЗ.

Пошкоджений вагон. Фото: Facebook/Олександр Перцовський

Пошкоджений ударом РФ вагон. Фото: Facebook/Олександр Перцовський

За його словами, спроби ворога були марними. Хоч вагони із зерном пошкоджені, але все оперативно відновлять, тому це не вплине на рух поїздів.

Скриншот допису Перцовського

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія била по столиці ракетами з касетними снарядами.

Також внаслідок російського обстрілу без електроенергії залишилися понад 1000 осель киян.