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Головна Київ У Києві пошкоджено вагони із зерном, — голова Укрзалізниці

У Києві пошкоджено вагони із зерном, — голова Укрзалізниці

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Дата публікації: 17 червня 2025 11:15
Під час атаки на Київ росіяни пошкодили вагони із зерном
Пошкоджений вагон із зерном. Фото: Facebook/Олександр Перцовський
Ключові моменти Пошкоджено вагони із зерном у Києві

Російські війська у ніч проти вівторка, 17 червня, вдарили ракетами та дронами по Києву. Внаслідок обстрілу було пошкоджено вагони з українським зерном.

Про це повідомив голова Укрзалізниці Олександр Перцовський у Facebook.

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Пошкоджено вагони із зерном у Києві

"Київ, сьогоднішній ранок. Українська залізниця, українське зерно. Ворог продовжує нищити все українське", — зазначив голова УЗ.

Пошкоджений російським обстрілом вагон із зерном на залізниці в Києві
Пошкоджений вагон. Фото: Facebook/Олександр Перцовський
Зерновий вагон після нічної атаки Росії на Київ 17 червня
Пошкоджений ударом РФ вагон. Фото: Facebook/Олександр Перцовський

За його словами, спроби ворога були марними. Хоч вагони із зерном пошкоджені, але все оперативно відновлять, тому це не вплине на рух поїздів.

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Скриншот допису Перцовського

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія била по столиці ракетами з касетними снарядами.

Також внаслідок російського обстрілу без електроенергії залишилися понад 1000 осель киян.

Київ Укрзалізниця обстріли зерно війна в Україні потяг
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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