В Киеве усилят меры безопасности в метро и ТРЦ

Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

В Киеве решили ужесточить меры безопасности в местах скопления людей. В частности, будут контролировать торгово-развлекательные центры и общественный транспорт.

Такое решение утвердил Совет обороны Киева в воскресенье, 31 марта.

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Совет обороны столицы решил, что на входах и выходах со станций метро будут применять ручные металлодетекторы.

Также в подземке должны проверить системы видеонаблюдения, пожаротушения и средства первой медицинской помощи. Согласно решению, пересмотрят документы о работе общественного транспорта. Пока неизвестно, о каких именно идет речь.

А еще должны быть ограничены меры с участием большого количества людей и усилено внимание к местам скопления людей.

Решение Совета обороны Киева. Фото: скриншот

Решение Совета обороны Киева. Фото: скриншот

Решение Совета обороны Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Киевской области продолжают наращивать работы по обустройству фортификационных сооружений. Сейчас это одна из главных целей политики безопасности.

Также глава Подкомитета ВРУ по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин рассказал, есть ли возможность нового наступления россиян на Киев.