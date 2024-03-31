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В Киеве усилят меры безопасности в метро и ТРЦ

31 марта 2024 12:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве усилят меры безопасности в метро и ТРЦ
Люди в метро. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве решили ужесточить меры безопасности в местах скопления людей. В частности, будут контролировать торгово-развлекательные центры и общественный транспорт.

Такое решение утвердил Совет обороны Киева в воскресенье, 31 марта.

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Совет обороны столицы решил, что на входах и выходах со станций метро будут применять ручные металлодетекторы. 

Также в подземке должны проверить системы видеонаблюдения, пожаротушения и средства первой медицинской помощи. Согласно решению, пересмотрят документы о работе общественного транспорта. Пока неизвестно, о каких именно идет речь.

А еще должны быть ограничены меры с участием большого количества людей и усилено внимание к местам скопления людей.

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Решение Совета обороны Киева. Фото: скриншот
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Решение Совета обороны Киева. Фото: скриншот
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Решение Совета обороны Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Киевской области продолжают наращивать работы по обустройству фортификационных сооружений. Сейчас это одна из главных целей политики безопасности.

Также глава Подкомитета ВРУ по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин рассказал, есть ли возможность нового наступления россиян на Киев.

Киев
метро
ТРЦ
безопасность
люди

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