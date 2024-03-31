У Києві посилять заходи безпеки в метро та ТРЦ
У Києві вирішили посилити заходи безпеки в місцях скупчення людей. Зокрема, будуть контролювати торгово-розважальні центри та громадський транспорт.
Таке рішення затвердила Рада оборони Києва у неділю, 31 березня.
Посилення заходів безпеки у Києві
Рада оборони столиці вирішила, що на входах і виходах зі станцій метро застосовуватимуть ручні металодетектори.
Також у підземці мають перевірити системи відеоспостереження, пожежогасіння та засоби першої медичної допомоги. Відповідно до рішення, переглянуть документи щодо роботи громадського транспорту. Наразі невідомо, про які саме йдеться.
А ще має бути обмежено заходи з участю значної кількості людей та посилено увагу до місць скупчення людей.
Нагадаємо, у Київській області продовжують нарощувати роботи з облаштування фортифікаційних споруд. Наразі це є однією з головних цілей політики безпеки.
Також голова Підкомітету ВРУ з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін розповів, чи є можливість нового наступу росіян на Київ.
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