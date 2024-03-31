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У Києві посилять заходи безпеки в метро та ТРЦ

31 березня 2024 12:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві посилять заходи безпеки в метро та ТРЦ
Люди в метро. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві вирішили посилити заходи безпеки в місцях скупчення людей. Зокрема, будуть контролювати торгово-розважальні центри та громадський транспорт.

Таке рішення затвердила Рада оборони Києва у неділю, 31 березня.

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Рада оборони столиці вирішила, що на входах і виходах зі станцій метро застосовуватимуть ручні металодетектори. 

Також у підземці мають перевірити системи відеоспостереження, пожежогасіння та засоби першої медичної допомоги. Відповідно до рішення, переглянуть документи щодо роботи громадського транспорту. Наразі невідомо, про які саме йдеться.

А ще має бути обмежено заходи з участю значної кількості людей та посилено увагу до місць скупчення людей.

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Рішення Ради оборони Києва. Фото: скриншот
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Рішення Ради оборони Києва. Фото: скриншот
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Рішення Ради оборони Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Київській області продовжують нарощувати роботи з облаштування фортифікаційних споруд. Наразі це є однією з головних цілей політики безпеки. 

Також голова Підкомітету ВРУ з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін розповів, чи є можливість нового наступу росіян на Київ.

Київ
метро
ТРЦ
безпека
люди

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