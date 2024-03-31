У Києві посилять заходи безпеки в метро та ТРЦ

Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

У Києві вирішили посилити заходи безпеки в місцях скупчення людей. Зокрема, будуть контролювати торгово-розважальні центри та громадський транспорт.

Таке рішення затвердила Рада оборони Києва у неділю, 31 березня.

Читайте також:

Посилення заходів безпеки у Києві

Рада оборони столиці вирішила, що на входах і виходах зі станцій метро застосовуватимуть ручні металодетектори.

Також у підземці мають перевірити системи відеоспостереження, пожежогасіння та засоби першої медичної допомоги. Відповідно до рішення, переглянуть документи щодо роботи громадського транспорту. Наразі невідомо, про які саме йдеться.

А ще має бути обмежено заходи з участю значної кількості людей та посилено увагу до місць скупчення людей.

Рішення Ради оборони Києва. Фото: скриншот

Рішення Ради оборони Києва. Фото: скриншот

Рішення Ради оборони Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Київській області продовжують нарощувати роботи з облаштування фортифікаційних споруд. Наразі це є однією з головних цілей політики безпеки.

Також голова Підкомітету ВРУ з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін розповів, чи є можливість нового наступу росіян на Київ.