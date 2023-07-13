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В Киеве посол Великобритании в Украине всю ночь провела в укрытии

13 июля 2023 13:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве посол Великобритании в Украине всю ночь провела в укрытии
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В ночь на 13 июля Россия в очередной раз атаковала Киев и область. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс из-за российской атаки всю ночь провела в столичном укрытии.

Об этом Мелинда Симмонс написала на своей Twitter-странице.

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"Довольно плохая ночь. Сообщается, что БПЛА атакует Киев по нескольким направлениям, включая район, в котором я живу. Было очень громко. Я благодарна украинской противовоздушной обороне. Теперь пора подышать воздухом", — напсиала Мелидная Симмонс в 06:28 утра.

 

В Киеве посол Великобритании в Украине всю ночь провела в укрытии. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что во время сегодняшнего ночного удара по Киеву обломки сбитых вражеских дронов попали в многоэтажки. В сети появилась информация, что в результате произошел пожар и погиб один человек. В ГСЧС опровергли эту информацию.

В Киевской городской военной администрации обнародовали фото последствий падения обломков в Дарницком районе столицы . В настоящее время на месте работают соответствующие службы.

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