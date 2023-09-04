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В Киеве сообщают о заминировании всех школ и колледжей

4 сентября 2023 09:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве сообщают о заминировании всех школ и колледжей
Полицейские проверяют школу после сообщения о заминировании. Фото: t.me/policekyivregion
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве снова сообщили о заминировании всех средних школ и колледжей города. Сотрудники полиции и подразделения ГСЧС принимают необходимые меры.

Об этом сообщает КГВА.

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Заминирование школ и колледжей

В КГВА рассказали, что решение об эвакуации детей и учителей из помещений будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией.

"Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации", — говорится в сообщении.

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Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, 1 сентября в День знаний столичные правоохранители получили сообщение о заминировании абсолютно всех средних школ Киева.

Также мы писали, что в этом году в столичные школы пошли учиться почти 25 тысяч первоклассников. Такое количество близкое к довоенным показателям.

Добавим, восстановление Киевской области активно продолжается. В Макаровской громаде заработал восстановленный Ситняковский лицей.

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