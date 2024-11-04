В столице загорелся парк Муромец из-за падения обломков Шахеда

Обломки русского дрона-камикадзе. Иллюстративное фото: ГСЧС

В столичных районах Оболони и Деснянского зафиксированы падение остатков сбитых дронов-камикадзе "Шахед". Из-за них начался пожар.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

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По информации мэра, обломки "Шахедов" упали в парк "Муромец", расположенный между двумя спальными районами города. Из-за этого начался пожар.

Сообщение от мэра Киева. Фото: Скриншот

Ранее мы писали, что взрывы в Киеве прогремели днем, 2 ноября. Российские оккупанты продолжают атаку ударными беспилотниками.

Впоследствии глава Киевской МВА Сергей Попко сообщил, что обломки ударных беспилотников упали в шести районах города.