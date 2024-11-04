В столице загорелся парк Муромец из-за падения обломков Шахеда

В Киеве пожар из-за обломков БпЛА оккупантов — что и где горит
В столичных районах Оболони и Деснянского зафиксированы падение остатков сбитых дронов-камикадзе "Шахед". Из-за них начался пожар.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
Что горит в Киеве из-за падения обломков дронов
По информации мэра, обломки "Шахедов" упали в парк "Муромец", расположенный между двумя спальными районами города. Из-за этого начался пожар.
Ранее мы писали, что взрывы в Киеве прогремели днем, 2 ноября. Российские оккупанты продолжают атаку ударными беспилотниками.
Впоследствии глава Киевской МВА Сергей Попко сообщил, что обломки ударных беспилотников упали в шести районах города.
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