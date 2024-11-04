У столиці загорівся парк Муромець через падіння уламків Шахеду

У Києві пожежа через уламки БпЛА окупантів — що і де горить
В столичних районах Оболонь та Деснянський зафіксовані падіння залишків збитих дронів-камікадзе "Шахед". Через них почалась пожежа.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
Що горить у Києві через падіння уламків дронів
За інформацією мера, уламки "Шахедів" впали у парк "Муромець", що знаходиться між двома спальними районами міста. Через це зайнялась пожежа.
Раніше ми писали, що вибухи у Києві пролунали вдень, 2 листопада. Російські окупанти продовжують атаку ударними безпілотниками.
Згодом очільник Київської МВА Сергій Попко повідомив, що уламки ударних безпілотників впали у шістьох районах міста.
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