У столиці загорівся парк Муромець через падіння уламків Шахеду

Уламки російського дрона-камікадзе. Ілюстративне фото: ДСНС

В столичних районах Оболонь та Деснянський зафіксовані падіння залишків збитих дронів-камікадзе "Шахед". Через них почалась пожежа.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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За інформацією мера, уламки "Шахедів" впали у парк "Муромець", що знаходиться між двома спальними районами міста. Через це зайнялась пожежа.

Повідомлення від мера Києва. Фото: Скриншот

Раніше ми писали, що вибухи у Києві пролунали вдень, 2 листопада. Російські окупанти продовжують атаку ударними безпілотниками.

Згодом очільник Київської МВА Сергій Попко повідомив, що уламки ударних безпілотників впали у шістьох районах міста.