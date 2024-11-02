В Киеве 2 ноября работает ПВО

Пожар. Фото иллюстративное: teren.in.ua

В Киеве работает противовоздушная оборона. Столицу атакуют вражеские беспилотники.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в субботу, 2 ноября.

Читайте также:

Киев атаковали БпЛА. Фото: скриншот

В Киеве работает ПВО

Сегодня, 2 ноября, в Киеве почти весь день раздается воздушная тревога. В этот вечер в столице работают силы противовоздушной обороны.

Воздушная тревога объявлена в семи областях. Военные призывают гражданских находиться в укрытиях.

Воздушная тревога. Фото: Карта воздушных тревог

Ранее мы писали, что взрывы в Киеве прогремели днем, 2 ноября. Российские оккупанты продолжают атаку ударными беспилотниками.

Впоследствии глава Киевской МВА Сергей Попко сообщил, что обломки ударных беспилотников упали в шести районах города.