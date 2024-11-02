В Киеве 2 ноября работает ПВО

Киев всколыхнули взрывы — в КГВА отреагировали
В Киеве работает противовоздушная оборона. Столицу атакуют вражеские беспилотники.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в субботу, 2 ноября.
В Киеве работает ПВО
Сегодня, 2 ноября, в Киеве почти весь день раздается воздушная тревога. В этот вечер в столице работают силы противовоздушной обороны.
Воздушная тревога объявлена в семи областях. Военные призывают гражданских находиться в укрытиях.
Ранее мы писали, что взрывы в Киеве прогремели днем, 2 ноября. Российские оккупанты продолжают атаку ударными беспилотниками.
Впоследствии глава Киевской МВА Сергей Попко сообщил, что обломки ударных беспилотников упали в шести районах города.
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