У Києві 2 листопада працює ППО

Київ сколихнули вибухи — в КМВА відреагували
У Києві працює протиповітряна оборона. Столицю атакують ворожі безпілотники.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації у суботу, 2 листопада.
В Києві працює ППО
Сьогодні, 2 листопада, у Києві майже весь день лунає повітряна тривога. Цього вечора в столиці працюють сили протиповітряної оборони.
Повітряна тривога оголошена у семи областях. Військові закликають цивільних перебувати в укриттях.
Раніше ми писали, що вибухи у Києві пролунали вдень, 2 листопада. Російські окупанти продовжують атаку ударними безпілотниками.
Згодом очільник Київської МВА Сергій Попко повідомив, що уламки ударних безпілотників впали у шістьох районах міста.
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