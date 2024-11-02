У Києві 2 листопада працює ППО

Пожежа. Фото ілюстративне: teren.in.ua

У Києві працює протиповітряна оборона. Столицю атакують ворожі безпілотники.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації у суботу, 2 листопада.

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Сьогодні, 2 листопада, у Києві майже весь день лунає повітряна тривога. Цього вечора в столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Повітряна тривога оголошена у семи областях. Військові закликають цивільних перебувати в укриттях.

Повітряна тривога. Фото: Мапа повітряних тривог

Раніше ми писали, що вибухи у Києві пролунали вдень, 2 листопада. Російські окупанти продовжують атаку ударними безпілотниками.

Згодом очільник Київської МВА Сергій Попко повідомив, що уламки ударних безпілотників впали у шістьох районах міста.