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В Киеве работник Нацбанка угрожал оружием военному — детали скандала

27 сентября 2024 14:00
Аркадий Пастула - Редактор
Конфликт между работником НБУ и военным в Киеве — что известно
Автомобили полицейских. Фото иллюстративное: Нацполиция
Аркадий Пастула - Редактор

В Киеве на парковке произошел конфликт между менеджером Национального банка Украины и военным. Боец отметил, что банкир чуть не сбил его и угрожал оружием. Однако чиновник отрицает эти обвинения.

Об этом источники в правоохранительных органах и пресс-служба Нацполиции сообщили для "РБК-Украина" в пятницу, 27 сентября.

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Конфликт между работником НБУ и военным

В Нацполиции отметили, что стычка произошла 26 сентября около 22:00 на одной из парковочных площадок в Киеве.

Водитель автомобиля Lexus под действием алкоголя преградил водителю Audi дорогу. В результате этого произошел конфликт.

"Источники "РБК-Украина" в правоохранительных органах рассказали, что за рулем Lexus был руководитель Управления по работе с проблемными активами НБУ Павел Поляруш, а водитель Audi — военный (в сети пишут, что это белорусский доброволец Андрей Трацевский)", — говорится в сообщении.

Сообщается, что Поляруш угрожал военному наградным оружием, хотя сам банкир это отрицает. В ответ на действия чиновника военнослужащий применил газовый баллончик. Неподалеку находились полицейские, которые оперативно вмешались и разняли участников конфликта.

На работника Нацбанка был составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения, поскольку он отказался пройти тест на алкоголь. Оружие, которое находилось в авто чиновника, изъяли.

Также правоохранители открыли уголовное производство в отношении военного за умышленное легкое телесное повреждение, а в отношении работника НБУ — угрозу убийством.

Напомним, в Одессе разгорелся новый скандал с ТЦК. Работники территориального центра якобы ударили мужчину автоматом, а прохожим заявили, что даже если застрелят человека, то им ничего за это не будет.

Также в столичном метро между пассажирами возник языковой конфликт. Из видео, которое распространяется по сети, можно понять, что старшая женщина вмешалась в разговор молодых людей, которые общались на русском.

Киев полиция конфликт военные угрозы Нацбанк

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