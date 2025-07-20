В Киеве работник прокуратуры Андрей Молочный сбил женщину

Место ДТП в Киеве с участием работника прокуратуры. Фото: кадр из видео

В субботу, 19 июля, поздно вечером в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры на автомобиле совершил наезд на женщину на пешеходной зоне и скрылся с места происшествия. Злоумышленника уже задержали правоохранители.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Facebook.

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По информации генпрокурора, в Голосеевском районе столицы работник прокуратуры совершил наезд на женщину на пешеходной зоне по ул. Большой Васильковской. Водитель автомобиля, нарушая все нормы закона и морали, сбил женщину и скрылся с места происшествия. Но сейчас он задержан.

Оказалось, что за рулем был Молочный Андрей Андреевич, главный специалист отдела. Он государственный служащий, не прокурор, но работник органов прокуратуры.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что берет это дело под собственный контроль.

"Это шокирует. Я еще раз подчеркиваю: принадлежность к органам прокуратуры — не индульгенция, это ответственность. Беру это дело под контроль. И как Генеральный прокурор буду представлять интересы потерпевшей в суде.

Такое поведение — позор для всей системы. Оно должно быть жестко наказано. И я обещаю, так и будет. Право и закон одни для всех. Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Лично прошу прощения за этот позорный поступок работника прокуратуры", — написал генпрокурор.

Скриншот сообщения Генпрокурора/Facebook

Напомним, что недавно в центре Киева на улице Саксаганского произошло ДТП — автомобиль заехал на террасу заведения питания и травмировал посетительницу.

А ранее на проспекте Леонида Каденюка в Киеве произошла авария с участием маршрутного автобуса.