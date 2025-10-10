В Киеве банковская работница присвоила деньги со счетов умерших клиентов

Банковская карточка. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Киеве работница банка перевела себе средства со счетов умерших клиентов. Речь идет о сумме в размере не менее 500 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 10 октября.

Перевод средств со счетов умерших

"Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 35-летней сотруднице банка, которая переводила деньги со счетов умерших клиентов банков на свои", — говорится в сообщении.

Женщина работала экспертом по премиум банкингу в одном из столичных коммерческих банков. Следствие установило, что в течение 2020-2021 годов подозреваемая неоднократно входила в учетные записи клиентов и меняла финансовые номера телефонов, привязанные к счетам, на те, что контролировала лично. После этого она переводила средства со счетов умерших клиентов на собственные.

Правоохранители задокументировали шесть таких фактов на общую сумму около 500 тысяч гривен.

"Отметим, что деньги со счетов клиентов женщина перечисляла не все сразу, а частями, начиная с суммы в 10-20 тыс. гривен. Таким образом она ей удавалось не привлекать внимание к проводимым операциям", — говорится в сообщении.

В течение последних пяти лет подозреваемая сменила пять банковских учреждений, где работала.

Сейчас продолжаются следственные действия, в ходе которых проверяют ее возможную причастность к подобным случаям мошенничества со счетами других клиентов.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

