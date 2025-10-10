Відео
Головна Київ У Києві працівниця банку викрала кошти з рахунків померлих

У Києві працівниця банку викрала кошти з рахунків померлих

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 12:55
У Києві банківська працівниця привласнила гроші з рахунків померлих клієнтів
Банківська картка. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Києві працівниця банку переказала собі кошти з рахунків померлих клієнтів. Йдеться про суму у розмірі щонайменше 500 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у пʼятницю, 10 жовтня.

Читайте також:

Переказ коштів з рахунків померлих

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої", — йдеться у повідомленні.

Жінка працювала експерткою з преміум банкінгу в одному зі столичних комерційних банків. Слідство встановило, що упродовж 2020–2021 років підозрювана неодноразово входила до облікових записів клієнтів і змінювала фінансові номери телефонів, прив’язані до рахунків, на ті, що контролювала особисто. Після цього вона переказувала кошти з рахунків померлих клієнтів на власні.

Правоохоронці задокументували шість таких фактів на загальну суму близько 500 тисяч гривень.

"Зазначимо, що гроші з рахунків клієнтів жінка перераховувала не усі одразу, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тис. гривень. Таким чином вона їй вдавалося не привертати увагу до проведених операцій", — йдеться у повідомленні.

Протягом останніх п’яти років підозрювана змінила п’ять банківських установ, де працювала.

Наразі тривають слідчі дії, під час яких перевіряють її можливу причетність до подібних випадків шахрайства з рахунками інших клієнтів.

null
Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, ексначальнику КП "ШЕУ Голосіївського району" у Києві оголошено підозру. Через його дії громаді завдано збитків на 1,4 мільйона гривень.

Раніше у столиці оголосили підозру чиновнику Соломʼянської РДА та директору приватного товариства.

Київ гроші банки прокуратура банківські карти банківські рахунки
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
