В Киеве правоохранители задержали серийного похитителя электросамокатов

В Киеве правоохранители задержали серийного угонщика электросамокатов. Фото: МВД Украины

В столице правоохранители задержали "серийного вора" электросамокатов. Также оперативники изъяли у злоумышленника гранату и патроны.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

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Угонщик электросамокатов

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Ему грозит до восьми лет заключения.

По данным следствия, в Дарницкое управление полиции начали массово поступать многочисленные обращения о воровстве электросамокатов и их запчастей. В ходе расследования оперативники установили личность подозреваемого и ночью, при попытке очередной кражи самоката, задержали его.

В Киеве правоохранители задержали серийного угонщика электросамокатов. Фото: МВД Украины

"Задержанным оказался 37-летний местный житель, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за совершение краж и незаконное завладение транспортным средством. Злоумышленник передвигался на велосипеде и в его рюкзаке правоохранители обнаружили аккумуляторную батарею, которую он снял с другого электросамоката. преступлений: набор отверток, газовая горелка, плоскогубцы, дроторез и т.д. Полицейские провели неотложный обыск по его месту жительства и обнаружили многочисленные комплектующие к самокатам и два электросамоката", – говорится в сообщении.

В Киеве правоохранители задержали серийного угонщика электросамокатов. Фото: МВД Украины

В Киеве правоохранители задержали серийного угонщика электросамокатов. Фото: МВД Украины

В Киеве правоохранители задержали серийного угонщика электросамокатов. Фото: МВД Украины

Наказание злоумышленнику

Следователи Дарницкого управления полиции задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса – кража, совершенная в условиях военного положения и ч.1 ст. 263 УК – незаконное обращение с боевыми припасами и по согласованию Дарницкой окружной прокуратуры города Киева сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время суд избирает подозреваемому меру пресечения.

Напомним, ранее мы писали, что руководитель Управления Святошинской РГА отстранен от должности из-за взяточничества. Его обвиняют в хищении государственных средств на ремонте укрытий.

Добавим, в Киеве нет ограничений по использованию укрытий . Бомбоубежища и хранилища в учебных заведениях города используются по назначению.