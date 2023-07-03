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У КМДА розповіли, чи є обмеження щодо використання укриттів у місті

3 липня 2023 12:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У КМДА розповіли, чи є обмеження щодо використання укриттів у місті
Укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві немає обмежень щодо використання укриттів. Бомбосховища та сховища в закладах освіти міста використовуються за призначенням.

Про це повідомили в КМДА.

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Сховища в закладах освіти Києва

Зазначається, що наразі в київських закладах освіти майже 900 захисних споруд, які окремо утримуються та обліковуються. Кожне укриття придатне та використовується за призначенням.

Також у школах розміщені евакуаційні комісії, у випадку перебоїв з енергопостачанням працює 451 пункт незламності.

"Щоб потрапити в укриття або пункт незламності, необхідно мати при собі документи, які посвідчують особу. Додатково всі заклади освіти столиці облаштовані достатньою кількістю камер спостереження та "тривожною кнопкою", а три чверті закладів фізично охороняє "Муніципальна охорона"", — йдеться в повідомленні.

 

У КМДА розповіли, чи є обмеження щодо використання укриттів у місті. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації в місті Києві через державні закупівлі провело тендер на конструктори для гри в укриттях. На дитячі іграшки вони витратили майже один мільйон гривень. Закупити вирішили настільні ігри та навчальні конструктори для дітей, які вони можуть використовувати під час повітряних тривог.

Додамо, що нещодавній скандал із барабанами, сковорідками та овочерізками для бомбосховищ набрав шаленого оберту. Відтак, Дніпровська районна адміністрація міста Києва достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів, які мали встановити в столичних бомбосховищах.

Також в одному із районів Києва в укриття для закладів освіти закупили дорогі сковорідки, професійні овочерізки та барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог.

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