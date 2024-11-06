Лента о событиях в Буче выйдет на экраны кинотеатров 7 ноября

Презентация фильма "Буча" в Киеве. Фото: ГУР МО

В Киеве презентовали полнометражный художественный фильм "Буча", созданный при содействии ГУР МО Украины на основе реальных событий. Посмотреть в кинотеатрах фильм можно будет уже завтра.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины в среду, 6 ноября.

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7 ноября в украинский прокат выходит художественный полнометражный драматический фильм "Буча", созданный при содействии ГУР МО Украины.



Сегодня в Киеве прошел допремьерный показ фильма. В основе фильма — реальная история волонтера, гражданина Казахстана Константина Гудаускаса, который принял участие в эвакуационной операции под названием "Буча" весной 2022 года и помог вывезти из оккупированного российскими войсками города сотни людей.

В Киеве представили фильм "Буча". Фото: ГУР МО

"Костя — очень отважный, глубокий человек. Эта история еще раз доказывает, что желание помочь, человеческие ценности способны творить чудеса. Я благодарна за доверие и поддержку Кириллу Буданову — операция реализована при содействии Главного управления разведки", — рассказала представитель ГУР МОУ Гайде Ризаева.



По словам автора сценария и продюсера фильма Александра Щура, представители ГУР очень помогли — консультировали, предоставляли фото и видеоматериалы, знакомили с текстами перехватов разговоров российских военных. Все это было использовано в фильме – некоторые диалоги оккупантов звучат дословно.

Презентация фильма "Буча". Фото: ГУР МО

"Речь идет о поступке, о выборе, о настоящем героизме. История построена на реальных событиях, и это доброе дело сохранить ее в кинематографе, рассказать ее миру, передать атмосферу начала полномасштабного вторжения России в Украину. Напряжение и драма этой истории точно никого не оставит равнодушным", — сказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Авторы драмы "Буча" уже представили свою работу за рубежом: на 40-м Варшавском международном кинофестивале фильм отметили в номинации "зрительские симпатии".

ГУР помогло в создании "Бучи". Фото: ГУР МО

Напомним, Офис Генерального прокурора Украины идентифицировал двух российских десантников, которые расстреливали гражданских во время оккупации Бучи в Киевской области. Оба действующих военнослужащих сообщены о подозрении.

Ранее Новини.LIVE писали, что начальник криминальной полиции Андрей Небитов заявил, что количество убитых и замученных в Буче еще неокончательно. До сих пор пропали без вести, их розыск продолжается.