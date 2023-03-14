В Киеве уберут часть блокпостов, — КМВА

Часть инженерных заграждений перейдет в "спящий" режим

Киевская городская военная администрация и командование Группировка сил и средств обороны столицы проработала решение по усовершенствованию системы инженерных заграждений. Было принято решение убрать часть блокпостов в городе.

Об этом сообщает КГВА.

Подробности

"С началом широкомасштабного вторжения в Украину, из-за прямой военной угрозы столице, в городе Киеве была развернута система инженерных заграждений. В каждом районе города были установлены многочисленные блокпосты, которые оборудованы бетонными блоками, мешками с песком, были вырыты окопы, блиндажи и тому подобное. Все это вместе как единая система выполняет свою защитную функцию. За год полномасштабной войны прямая угроза боевых действий в Киеве была сведена к минимальной. Поэтому после детального анализа существующей системы инженерных заграждений и после расчета всех потенциальных угроз и опасностей, Киевская городская военная администрация вместе с командованием Группировки сил и средств обороны Киева разработали совместное решение по совершенствованию системы инженерных заграждений в столице", — говорится в сообщении.

На практике это предполагает:

некоторые блокпосты и инженерные сооружения останутся функционировать;

часть инженерных заграждений перейдет в "спящий" режим;

другие инженерные заграждения будут полностью демонтированы.

Инженерные сооружения, которые и дальше должны выполнять свою функцию безопасности для столицы — будут оставаться. Их составляющие будут усовершенствованы.

Часть других инженерных ограждений в "спящем режиме" уберут из проезжей части, но бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи и другое оставят в определенных местах.

Остальные системы инженерных заграждений Киева, в которых сейчас нет нужды — демонтируют.

"Внедрение такого системного решения сделает Киев более комфортным для жителей. Таким образом, мы разгрузим дороги столицы, что позволит киевлянам свободнее передвигаться по городу. Но прошу никого не забывать — война в Украине продолжается!" — подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.

Он добавил, что полностью вся система оборонных инженерных заграждений, вероятно, исчезнет только после того, как Украина победит.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти города были готовы объявить эвакуацию жителей из-за массированных ударов рф по инфраструктуре города в январе 2023 года. Он отметил, что тяжелейший блекаут длился 14 часов и не было света, воды и отопления. К счастью, мягкая погода позволила избежать более серьезных последствий.