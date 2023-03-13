Влада Києва була готова оголосити евакуацію через масовані удари рф в січні, — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що влада міста була готова оголосити евакуацію мешканців через масовані удари рф по інфраструктурі міста в січні 2023 року. Він зазначив, що найважчий блекаут тривав 14 годин і не було світла, води та опалення. На щастя, м'яка погода дозволила уникнути серйозніших наслідків.

Про це пише DW.

Слова Кличка

Кличко оцінив допомогу Німеччини в обороні України та наголосив на ролі ЗРК Iris-T, зробленої в Німеччині, у захисті від російських ракетних ударів. Однак він закликав прискорити постачання зброї для України.

Примітно, що масовані удари по міській інфраструктурі говорять про те, що росія використовує всі доступні засоби для досягнення своєї мети. Однак завдяки допомозі з боку інших країн, у тому числі Німеччини, Україна продовжує чинити опір агресії росії й захищати свою територіальну цілісність.

Нагадаємо, що 9 березня, вночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, у тому числі потужний вибух було чутно і в столиці.

У частині районів Києва відключили електроенергію, тому 40% споживачів залишилися без опалення.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з правоохоронцями, військовими та розвідкою. На зустрічі обговорювався масовий обстріл росіян та його наслідки.