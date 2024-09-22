Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве назначили наказание мужчине, который набросился на женщину с ножом arrow

В Киеве назначили наказание мужчине, который набросился на женщину с ножом

22 сентября 2024 18:56
Аркадий Пастула - Редактор
В Киеве мужчина напал на женщину с ножом из-за отказа возобновить отношения — как его наказали
Мужчина, который набросился на женщину с ножом в Киеве. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Аркадий Пастула - Редактор

В Днепровском районе Киева 38-летний мужчина набросился на женщину с ножом за отказ возобновить отношения. Ему назначили наказание.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Киеве.

Читайте также:

Нападение на женщину с ножом в Киеве

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Днепровском районе. Тогда врачи обратились в полицию, сообщив, что на автостоянке обнаружили 38-летнюю женщину с многочисленными ножевыми ранениями живота, груди и конечностей. Она была срочно госпитализирована для оказания медицинской помощи.

Нападение с ножом на женщину в Киеве
Нож нападающего. Фото: kyiv.npu.gov.ua

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что телесные повреждения потерпевшей нанес мужчина, с которым она в тот день разорвала отношения. Нарушитель намеревался восстановить отношения, впрочем, услышав отказ, начал бить женщину ножом в разные части тела", — говорится в сообщении.

В течение часа правоохранители задержали злоумышленника.

Как его наказали

Днепровский районный суд признал мужчину виновным в незаконченном покушении на убийство. Его приговорили к девяти годам лишения свободы.

Напомним, в Киеве правоохранители оперативно разыскали 50-летнего жителя столицы, пропавшего без вести накануне. Мужчину осмотрели врачи, его жизни ничего не угрожает.

Также в Киеве задержали членов преступной группировки из трех областей, организовавших наркоторговлю с месячной прибылью в 10 млн грн. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Киев суд правосудие нападение поножовщина наказание

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:14 Миллиардовка, Соборное и Рассвет — обнародовали полный список переименований в Одесской области

Text

19:11 Умеров заявил, что Украина разработала ракетную программу

19:02 В Киевской области задержали мужчину, который стрелял из автомата и ранил двух человек

18:56 В Киеве назначили наказание мужчине, который набросился на женщину с ножом

18:42 Садовый поделился деталями своего визита в США

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

18:42 Тимощук помог деньгами Вооруженным силам России, которые убивают украинцев

18:34 В Одессе ищут арендатора для детского лагеря

18:17 В сети появились снимки второго уничтоженного российского состава боеприпасов возле Торопца

18:07 Взрывы пейджеров в Ливане — в Израиле отрицают свою причастность

17:56 Учителя имеют право на отсрочку от мобилизации, но есть условие

19:14 Миллиардовка, Соборное и Рассвет — обнародовали полный список переименований в Одесской области

19:02 В Киевской области задержали мужчину, который стрелял из автомата и ранил двух человек

18:56 В Киеве назначили наказание мужчине, который набросился на женщину с ножом

18:42 Садовый поделился деталями своего визита в США

18:42 Тимощук помог деньгами Вооруженным силам России, которые убивают украинцев

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

18:34 В Одессе ищут арендатора для детского лагеря

18:17 В сети появились снимки второго уничтоженного российского состава боеприпасов возле Торопца

18:07 Взрывы пейджеров в Ливане — в Израиле отрицают свою причастность

17:56 Учителя имеют право на отсрочку от мобилизации, но есть условие

17:54 Сутки на резиновой лодке — в ГУР рассказали новые подробности освобождения Змеиного

Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Text

19:11 Умеров заявил, что Украина разработала ракетную программу

Text

14:21 Уже идут переговоры — Умеров назвал типы истребителей, которые нужны Украине

20 сентября 2024
Text

23:19 Нардеп заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии

Text

22:44 Нардеп Волынец заявил, что силовые структуры требуют от мобильных операторов информацию о людях

Text

21:16 Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

Text

19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

Text

18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук отреагировал на информацию о том, что Россия знала об операции на Курщине заранее

Text

13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов