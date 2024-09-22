В Киеве мужчина напал на женщину с ножом из-за отказа возобновить отношения — как его наказали

Мужчина, который набросился на женщину с ножом в Киеве. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Днепровском районе Киева 38-летний мужчина набросился на женщину с ножом за отказ возобновить отношения. Ему назначили наказание.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Киеве.

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Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Днепровском районе. Тогда врачи обратились в полицию, сообщив, что на автостоянке обнаружили 38-летнюю женщину с многочисленными ножевыми ранениями живота, груди и конечностей. Она была срочно госпитализирована для оказания медицинской помощи.

Нож нападающего. Фото: kyiv.npu.gov.ua

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что телесные повреждения потерпевшей нанес мужчина, с которым она в тот день разорвала отношения. Нарушитель намеревался восстановить отношения, впрочем, услышав отказ, начал бить женщину ножом в разные части тела", — говорится в сообщении.

В течение часа правоохранители задержали злоумышленника.

Как его наказали

Днепровский районный суд признал мужчину виновным в незаконченном покушении на убийство. Его приговорили к девяти годам лишения свободы.

Напомним, в Киеве правоохранители оперативно разыскали 50-летнего жителя столицы, пропавшего без вести накануне. Мужчину осмотрели врачи, его жизни ничего не угрожает.

Также в Киеве задержали членов преступной группировки из трех областей, организовавших наркоторговлю с месячной прибылью в 10 млн грн. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.