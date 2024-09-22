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У Києві призначили покарання чоловіку, який накинувся на жінку з ножем

22 вересня 2024 18:56
Аркадій Пастула - Редактор
У Києві чоловік напав на жінку з ножем через відмову відновити стосунки — як його покарали
Чоловік, який накинувся на жінку з ножем у Києві. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Аркадій Пастула - Редактор

У Дніпровському районі Києва 38-річний чоловік накинувся на жінку з ножем за відмову відновити стосунки. Йому призначили покарання.

Про це повідомила пресслужба поліції у Києві.

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Напад на жінку з ножем у Києві

Інцидент стався в листопаді минулого року в Дніпровському районі. Тоді лікарі звернулися до поліції, повідомивши, що на автостоянці виявили 38-річну жінку з численними ножовими пораненнями живота, грудей і кінцівок. Її було терміново госпіталізовано для надання медичної допомоги.

Напад з ножем на жінку в Києві
Ніж нападника. Фото: kyiv.npu.gov.ua

"У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження потерпілий спричинив чоловік, з яким вона того дня розірвала стосунки. Порушник мав намір відновити відносини, втім, почувши відмову, почав бити жінку ножем в різні частини тіла", — йдеться у повідомленні.

Протягом години правоохоронці затримали зловмисника.

Як його покарали

Дніпровський районний суд визнав чоловік винним у незакінченому замаху на вбивство. Його засудили до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці оперативно розшукали 50-річного мешканця столиці, який зник безвісти напередодні. Чоловіка оглянули лікарі, його життю нічого не загрожує.

Також у Києві затримали членів злочинного угруповання з трьох областей, які організували наркоторгівлю з місячним прибутком у 10 млн грн. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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