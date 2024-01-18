В Киеве продолжается дерусификация улиц — полный перечень новых названий

Голосование в Киевсовете. Фото: оф.сайт Киевского городского совета

Сегодня Киевский городской совет провел пленарное заседание второй сессии IX созыва по поводу очередной дерусификации с целью увековечения украинских Героев. Таким образом, в столице переименовали еще 29 улиц и переулков, получивших новое название.

Об этом говорится на официальном сайте Киевского городского совета.

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Как отметил заместитель городского головы и секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, уже второй год городские власти, общественность и эксперты активно продолжают дерусификацию городских объектов.

"Мы выходим на финишную прямую и вскоре будет завершен процесс дерусификации городских объектов. Киев не является частью так называемого великого СССР. В городе-герое Киеве не должно быть топонимов, возвеличивающих российскую империю и российский империализм. В частности, сегодня были изменены названия еще 29 объектов. Скверу в Печерском районе присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, безымянной площади в Деснянском районе — название Героев Чернигова", — заявил чиновник.

Таким образом, городские объекты получили следующие новые названия:

Печерский район

улица Салтыкова-Щедрина — улица Сергея Миронова;

сквер между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком — имени Дмитрия Коцюбайло;

сквер между улицами Бастионной и Михаила Бойчука — имени Николая Мозгового.

Шевченковский район

переулок Тропинина — переулок Анатолия Кудрицкого;

улица Отто Шмидта — улица Князя Владимира Мономаха;

улица Академика Туполева — улица Мрии;

часть улицы Оранжерейной (от улицы Юрия Ильенко до улицы Дорогожицкой) — улица Праведников.

Святошинский район

улица Григория Онискевича — улица Павла Глазового;

улица Анатолия Пантелькина — улица Владимира Гапоненко;

бульвар Кольцова — бульвар Николая Руденко;

улица Николая Краснова — улица Гетьмана Кирилла Разумовского;

улица Спартаковская — улица Бахчисарайская;

улица Огарева — улица Александра Оксанченко;

улица Червонозаводская — улица Алексея Бездольного.

Днепровский район

улица Бажова — улица Сергея Набоки;

улица Плеханова — улица Бориса Мартоса;

улица Комбинатная — улица Дениса Рачинского;

улица Петра Запорожца — улица Черных Запорожцев.

Соломенский район

улица Бакунина — улица Олега Афанаса;

переулок Металлистов — переулок Оксаны Ворониной;

улица Академика Карпинского — улица Академика Возианова;

переулок Федосеева — переулок Марьяна Гаденко;

улица Сурикова — улица Дениса Монастырского.

Подольский район

улица Верещагина — улица Ворзельская.

Голосеевский район

улица Сеченова — улица Зои Бутенко.

Деснянский район

безымянная площадь на пересечении улиц Радунской и Милославской — "площадь Героев Чернигова";

улица Тургенева — улица Михаила Осадчего.

Дарницкий район

улица Канальная — улица Глеба Бабича.

Оболонский район

улица Ермака — улица Михаила Горыня.

Напомним, что ранее прокурор специализированной прокуратуры в сфере обороны Александр Левчук заявил, что сегодня, 18 января, мера пресечения для Львовского бизнесмена Игоря Гринкевича избрана не будет. Поэтому ни один из представителей семьи подсудимого не явился на судебное заседание.

В то же время столичный городской совет заключил договор об охране здания столичной КГГА. Отмечается, что в 2024 году из бюджета города на это потратят около 22 миллионов гривен.