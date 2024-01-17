У центрі Києва частково перекрили рух транспорту — що сталося

Затор у Києві. Фото: Новини.LIVE

У середу, 17 січня, у Києві частково перекрили рух транспорту однією смугою на бульварі Лесі Українки. Причиною цього є пошкодження водопроводу.

Про це повідомляє КМДА.

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У центрі Києва перекрили рух транспорту

Зазначається, що у центрі столиці сталося пошкодження на водопровідній магістралі на розі бульвару Лесі Українки та вулиці Новогоспітальної. Через це довелося частково перекрити рух транспорту однією смугою на бульварі.

"Через пошкодження водопроводу частково перекрито рух однією смугою на бульв. Лесі Українки в напрямку ст. м. "Печерська", — йдеться у повідомленні.

На місці вже працюють комунальники. Як розповіли у "Київводоканалі", аварія такого типу не вплинула на водопостачання у споживачів.

Інформація про перекриття руху. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 січня у Бучанському районі, що на Київщині, лунатимуть вибухи. Вони пов'язані з роботами з розмінування.

Додамо, у Голосіївському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу в маршрутному таксі. Загоряння сталося в моторному відсіку транспортного засобу.