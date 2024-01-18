У Києві продовжується дерусифікація вулиць — повний перелік нових назв

Голосування у Київраді. Фото: оф.сайт Київської міської ради

Сьогодні Київська міська рада провела пленарне засідання другої сесії IX скликання з приводу чергової дерусифікації з метою увіковічення українських Героїв. Таким чином, у столиці перейменували ще 29 вулиць та провулків, які отримали нову назву.

Про це йдеться на офіційному сайті Київської міської ради.

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Як зазначив заступник міського голови та секретар Київради Володимир Бондаренко, вже другий рік поспіль міська влада, громадськість та експерти активно продовжують дерусифікації міських об'єктів.

"Ми виходимо на фінішну пряму і невдовзі буде остаточно завершено процес дерусифікації міських об'єктів. Київ не є частиною так званого великого СРСР. У місті-герої Києві не має бути топонімів, які возвеличують російську імперію та російський імперіалізм. Зокрема сьогодні було змінено назви ще 29 об'єктів. Скверу в Печерському районі присвоєно ім'я Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, безіменній площі у Деснянському районі назву Героїв Чернігова", — заявив чиновник.

Таким чином, міські об'єкти отримали наступні нові назви:

Печерський район

вулиця Салтикова-Щедріна — вулиця Сергія Миронова;

сквер між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком — імені Дмитра Коцюбайла;

сквер між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука — імені Миколи Мозгового.

Шевченківський район

провулок Тропініна — провулок Анатолія Кудрицького;

вулиця Отто Шмідта — вулиця Князя Володимира Мономаха;

вулиця Академіка Туполєва — вулиця Мрії;

частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) — вулиця Праведників.

Святошинський район

вулиця Григорія Онискевича — вулиця Павла Глазового;

вулиця Анатолія Пантелькіна — вулиця Володимира Гапоненка;

бульвар Кольцова — бульвар Миколи Руденка;

вулиця Миколи Краснова — вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;

вулиця Спартаківська — вулиця Бахчисарайська;

вулиця Огарьова — вулиця Олександра Оксанченка;

вулиця Червонозаводська — вулиця Олексія Бездольного.

Дніпровський район

вулиця Бажова — вулиця Сергія Набоки;

вулиця Плеханова — вулиця Бориса Мартоса;

вулиця Комбінатна — вулиця Дениса Рачінського;

вулиця Петра Запорожця — вулиця Чорних Запорожців.

Солом’янський район

вулиця Бакуніна — вулиця Олега Афанаса;

провулок Металістів — провулок Оксани Вороніної;

вулиця Академіка Карпінського — вулиця Академіка Возіанова;

провулок Федосєєва — провулок Мар’яна Гаденка;

вулиця Сурикова — вулиця Дениса Монастирського.

Подільський район

вулиця Верещагіна — вулиця Ворзельська.

Голосіївський район

вулиця Сєченова — вулиця Зої Бутенко.

Деснянський район

безіменна площа на розі вулиць Радунської та Милославської — "площа Героїв Чернігова";

вулиця Тургенєва — вулиця Михайла Осадчого.

Дарницький район

вулиця Канальна — вулиця Гліба Бабича.

Оболонський район

вулиця Єрмака – вулиця Михайла Гориня.

Нагадаємо, що раніше прокурор спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олександр Левчук заявив, що сьогодні, 18 січня, запобіжний захід для Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича обрано не буде. Тому жоден з представників родини підсудного не з'явився на судове засідання.

Водночас столична міська рада уклала договір про охорону будівлі столичної КМДА. Зазначається, що у 2024 році з бюджету міста на це витратять майже 22 мільйони гривень.