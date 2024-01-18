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У Києві продовжується дерусифікація вулиць — повний перелік нових назв

18 січня 2024 18:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Києві продовжується дерусифікація вулиць — повний перелік нових назв
Голосування у Київраді. Фото: оф.сайт Київської міської ради
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сьогодні Київська міська рада провела пленарне засідання другої сесії IX скликання з приводу чергової дерусифікації з метою увіковічення українських Героїв. Таким чином, у столиці перейменували ще 29 вулиць та провулків, які отримали нову назву.

Про це йдеться на офіційному сайті Київської міської ради.

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Як зазначив заступник міського голови та секретар Київради Володимир Бондаренко, вже другий рік поспіль міська влада, громадськість та експерти активно продовжують дерусифікації міських об'єктів.

"Ми виходимо на фінішну пряму і невдовзі буде остаточно завершено процес дерусифікації міських об'єктів. Київ не є частиною так званого великого СРСР. У місті-герої Києві не має бути топонімів, які возвеличують російську імперію та російський імперіалізм. Зокрема сьогодні було змінено назви ще 29 об'єктів. Скверу в Печерському районі присвоєно ім'я Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, безіменній площі у Деснянському районі назву Героїв Чернігова", — заявив чиновник.

Таким чином, міські об'єкти отримали наступні нові назви:

Печерський район

  • вулиця Салтикова-Щедріна — вулиця Сергія Миронова;
  • сквер між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком — імені Дмитра Коцюбайла;
  • сквер між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука — імені Миколи Мозгового.

Шевченківський район

  • провулок Тропініна — провулок Анатолія Кудрицького;
  • вулиця Отто Шмідта — вулиця Князя Володимира Мономаха;
  • вулиця Академіка Туполєва — вулиця Мрії;
  • частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) — вулиця Праведників.

Святошинський район

  • вулиця Григорія Онискевича — вулиця Павла Глазового;
  • вулиця Анатолія Пантелькіна — вулиця Володимира Гапоненка;
  • бульвар Кольцова — бульвар Миколи Руденка;
  • вулиця Миколи Краснова — вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;
  • вулиця Спартаківська — вулиця Бахчисарайська;
  • вулиця Огарьова — вулиця Олександра Оксанченка;
  • вулиця Червонозаводська — вулиця Олексія Бездольного.

Дніпровський район

  • вулиця Бажова — вулиця Сергія Набоки;
  • вулиця Плеханова — вулиця Бориса Мартоса;
  • вулиця Комбінатна — вулиця Дениса Рачінського;
  • вулиця Петра Запорожця — вулиця Чорних Запорожців.

Солом’янський район

  • вулиця Бакуніна — вулиця Олега Афанаса;
  • провулок Металістів — провулок Оксани Вороніної;
  • вулиця Академіка Карпінського — вулиця Академіка Возіанова;
  • провулок Федосєєва — провулок Мар’яна Гаденка;
  • вулиця Сурикова — вулиця Дениса Монастирського.

Подільський район

  • вулиця Верещагіна — вулиця Ворзельська.

Голосіївський район

  • вулиця Сєченова — вулиця Зої Бутенко.

Деснянський район

  • безіменна площа на розі вулиць Радунської та Милославської — "площа Героїв Чернігова";
  • вулиця Тургенєва — вулиця Михайла Осадчого.

Дарницький район

  • вулиця Канальна — вулиця Гліба Бабича.

Оболонський район

  • вулиця Єрмака – вулиця Михайла Гориня.

Нагадаємо, що раніше прокурор спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олександр Левчук заявив, що сьогодні, 18 січня, запобіжний захід для Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича обрано не буде. Тому жоден з представників родини підсудного не з'явився на судове засідання.

Водночас столична міська рада уклала договір про охорону будівлі столичної КМДА. Зазначається, що у 2024 році з бюджету міста на це витратять майже 22 мільйони гривень. 

Київ
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Україна
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