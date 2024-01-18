У Києві продовжується дерусифікація вулиць — повний перелік нових назв
Сьогодні Київська міська рада провела пленарне засідання другої сесії IX скликання з приводу чергової дерусифікації з метою увіковічення українських Героїв. Таким чином, у столиці перейменували ще 29 вулиць та провулків, які отримали нову назву.
Про це йдеться на офіційному сайті Київської міської ради.
Дерусифікація у Києві
Як зазначив заступник міського голови та секретар Київради Володимир Бондаренко, вже другий рік поспіль міська влада, громадськість та експерти активно продовжують дерусифікації міських об'єктів.
"Ми виходимо на фінішну пряму і невдовзі буде остаточно завершено процес дерусифікації міських об'єктів. Київ не є частиною так званого великого СРСР. У місті-герої Києві не має бути топонімів, які возвеличують російську імперію та російський імперіалізм. Зокрема сьогодні було змінено назви ще 29 об'єктів. Скверу в Печерському районі присвоєно ім'я Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, безіменній площі у Деснянському районі назву Героїв Чернігова", — заявив чиновник.
Таким чином, міські об'єкти отримали наступні нові назви:
Печерський район
- вулиця Салтикова-Щедріна — вулиця Сергія Миронова;
- сквер між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком — імені Дмитра Коцюбайла;
- сквер між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука — імені Миколи Мозгового.
Шевченківський район
- провулок Тропініна — провулок Анатолія Кудрицького;
- вулиця Отто Шмідта — вулиця Князя Володимира Мономаха;
- вулиця Академіка Туполєва — вулиця Мрії;
- частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) — вулиця Праведників.
Святошинський район
- вулиця Григорія Онискевича — вулиця Павла Глазового;
- вулиця Анатолія Пантелькіна — вулиця Володимира Гапоненка;
- бульвар Кольцова — бульвар Миколи Руденка;
- вулиця Миколи Краснова — вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;
- вулиця Спартаківська — вулиця Бахчисарайська;
- вулиця Огарьова — вулиця Олександра Оксанченка;
- вулиця Червонозаводська — вулиця Олексія Бездольного.
Дніпровський район
- вулиця Бажова — вулиця Сергія Набоки;
- вулиця Плеханова — вулиця Бориса Мартоса;
- вулиця Комбінатна — вулиця Дениса Рачінського;
- вулиця Петра Запорожця — вулиця Чорних Запорожців.
Солом’янський район
- вулиця Бакуніна — вулиця Олега Афанаса;
- провулок Металістів — провулок Оксани Вороніної;
- вулиця Академіка Карпінського — вулиця Академіка Возіанова;
- провулок Федосєєва — провулок Мар’яна Гаденка;
- вулиця Сурикова — вулиця Дениса Монастирського.
Подільський район
- вулиця Верещагіна — вулиця Ворзельська.
Голосіївський район
- вулиця Сєченова — вулиця Зої Бутенко.
Деснянський район
- безіменна площа на розі вулиць Радунської та Милославської — "площа Героїв Чернігова";
- вулиця Тургенєва — вулиця Михайла Осадчого.
Дарницький район
- вулиця Канальна — вулиця Гліба Бабича.
Оболонський район
- вулиця Єрмака – вулиця Михайла Гориня.
Нагадаємо, що раніше прокурор спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олександр Левчук заявив, що сьогодні, 18 січня, запобіжний захід для Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича обрано не буде. Тому жоден з представників родини підсудного не з'явився на судове засідання.
Водночас столична міська рада уклала договір про охорону будівлі столичної КМДА. Зазначається, що у 2024 році з бюджету міста на це витратять майже 22 мільйони гривень.
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