Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве пройдет презентация книги летчика и поэта Василия Мулика arrow

В Киеве пройдет презентация книги летчика и поэта Василия Мулика

1 апреля 2025 16:52
Анастасия Писаненко - редактор
В Киеве пройдет презентация книги летчика и поэта Василия Мулика
Василий Мулик. Фото: Вечерний Киев
Анастасия Писаненко - редактор

В Киеве 10 апреля состоится благотворительная презентация сборника Василия Мулика — легендарного летчика, поэта и юмориста. Мероприятие состоится на Подоле.

Об этом сообщил актер и волонтер Михаил Кукуюк в эфире программы "Ранок.LIVE".

Читайте также:

Что известно о презентации книги Василия Мулика

Он отметил, что сбор средств будет направлен на поддержку 57-й бригады, а сам Василий Мулык — настоящий народный герой, который еще во времена Иловайска помогал выводить бойцов.

На вечере также выступит народная артистка Лариса Руснак. По словам Кукуюка, мероприятие обещает быть полным юмора — солдатского, местами нецензурного, но искреннего и жизненного.

"Если вдруг у кого-то нет денег на билет, я тихонько проведу. Только никому не говорите", — пошутил актер.

Призываем всех зрителей задонатить на нужды для 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко:

Напомним, что недавно в Киеве презентовали книгу о женщинах-военных "Сильные женщины сильной страны". Ее напечатали на двух языках — украинском и английском.

Защитник Украины и писатель Александр Михед вошел в 20 авторов лучших книг 2024 года британского издания The Telegraph. Его произведение "Позывной для Иова" (в английской версии The Language of War) заняла 12 место из 50.

Киев артисты презентация книга поэт
Реклама
Реклама
Реклама