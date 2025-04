В Киеве пройдет презентация книги летчика и поэта Василия Мулика

Василий Мулик. Фото: Вечерний Киев

В Киеве 10 апреля состоится благотворительная презентация сборника Василия Мулика — легендарного летчика, поэта и юмориста. Мероприятие состоится на Подоле.

Об этом сообщил актер и волонтер Михаил Кукуюк в эфире программы "Ранок.LIVE".

Что известно о презентации книги Василия Мулика

Он отметил, что сбор средств будет направлен на поддержку 57-й бригады, а сам Василий Мулык — настоящий народный герой, который еще во времена Иловайска помогал выводить бойцов.

На вечере также выступит народная артистка Лариса Руснак. По словам Кукуюка, мероприятие обещает быть полным юмора — солдатского, местами нецензурного, но искреннего и жизненного.

"Если вдруг у кого-то нет денег на билет, я тихонько проведу. Только никому не говорите", — пошутил актер.

Призываем всех зрителей задонатить на нужды для 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко:

Ссылка на банк: https://send.monobank.ua/jar/vuSpGBeeh

Номер карты банка: 4441 1111 2397 4069

Напомним, что недавно в Киеве презентовали книгу о женщинах-военных "Сильные женщины сильной страны". Ее напечатали на двух языках — украинском и английском.

Защитник Украины и писатель Александр Михед вошел в 20 авторов лучших книг 2024 года британского издания The Telegraph. Его произведение "Позывной для Иова" (в английской версии The Language of War) заняла 12 место из 50.