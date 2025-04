У Києві пройде презентація книги льотчика та поета Василя Мулика

Василь Мулик. Фото: Вечірній Київ

У Києві 10 квітня відбудеться благодійна презентація збірки Василя Мулика — легендарного льотчика, поета та гумориста. Захід відбудеться на Подолі.

Про це повідомив актор та волонтер Михайло Кукуюк в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Читайте також:

Що відомо про презентацію книги Василя Мулика

Він зазначив, що збирання коштів буде спрямовано на підтримку 57-ї бригади, а сам Василь Мулик — справжній народний герой, який ще за часів Іловайська допомагав виводити бійців.

На вечорі також виступить народна артистка Лариса Руснак. За словами Кукуюка, захід обіцяє бути повним гумору — солдатського, місцями нецензурного, але щирого та життєвого.

"Якщо раптом у когось немає грошей на квиток, я тихенько проведу. Тільки нікому не кажіть", — пожартував актор.

Закликаємо усіх глядачів задонатити на потреби для 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка:

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/vuSpGBeeh

Номер картки банки: 4441 1111 2397 4069

Нагадаємо, що нещодавно у Києві презентували книгу про жінок-військових "Сильні жінки сильної країни". Її надрукували двома мовами — українською та англійською.

Захисник України та письменник Олександр Михед увійшов до 20 авторів кращих книжок 2024 року британського видання The Telegraph. Його твір "Позивний для Йова" (в англійській версії The Language of War) посів 12 місце з 50.