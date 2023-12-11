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В Киеве пройдут учения по обороне

11 декабря 2023 12:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве пройдут учения по обороне
Украинские военные. Фото иллюстративное: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В понедельник, 11 декабря, в одном из районов Киева будут проводить учения по обороне. Они будут продолжаться четыре дня.

Об этом сообщают в КМВА.

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Отмечается, что военные учения будут проходить в период с 11 по 14 декабря. Будут проводить их в Дарницком районе столицы.

В ходе тренировок пройдут практические действия по привлечению личного состава, техники и вооружения. Цель — наращивание боевых способностей при подготовке и ведении обороны.

"Снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники запрещено!" — отмечают в КМВА.

Военные учения в Киеве
Информация о тренировках. Фото: скриншот

Напомним, на днях, 8 декабря, в Киевской области предупреждали о взрывах. Причина – работы по ликвидации взрывоопасных предметов.

Добавим, Украина минует приграничные территории с Россией в Киевской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях. В настоящее время там зарыто 500 тыс. мин.

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