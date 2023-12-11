В Киеве пройдут учения по обороне
В понедельник, 11 декабря, в одном из районов Киева будут проводить учения по обороне. Они будут продолжаться четыре дня.
Об этом сообщают в КМВА.
Военные тренировки в Киеве
Отмечается, что военные учения будут проходить в период с 11 по 14 декабря. Будут проводить их в Дарницком районе столицы.
В ходе тренировок пройдут практические действия по привлечению личного состава, техники и вооружения. Цель — наращивание боевых способностей при подготовке и ведении обороны.
"Снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники запрещено!" — отмечают в КМВА.
Напомним, на днях, 8 декабря, в Киевской области предупреждали о взрывах. Причина – работы по ликвидации взрывоопасных предметов.
Добавим, Украина минует приграничные территории с Россией в Киевской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях. В настоящее время там зарыто 500 тыс. мин.
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