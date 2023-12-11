У Києві пройдуть навчання з оборони
У понеділок, 11 грудня, в одному з районів Києва проводитимуть навчання з оборони. Триватимуть вони чотири дні.
Про це повідомляють у КМВА.
Військові тренування у Києві
Зазначається, що військові навчання відбуватимуться у період з 11 по 14 грудня. Проводитимуть їх у Дарницькому районі столиці.
У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, техніки та озброєння. Мета — нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборони.
"Знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки — заборонено!" — наголошують у КМВА.
Нагадаємо, днями, 8 грудня, на Київщині попереджали про вибухи. Причина — роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.
Додамо, Україна мінує прикордонні території з Росією у Київській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Наразі там зарито 500 тис. мін.
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