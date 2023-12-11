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У Києві пройдуть навчання з оборони

11 грудня 2023 12:06
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Козюк Тетяна
редактор
У Києві пройдуть навчання з оборони
Українські військові. Фото ілюстративне: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 11 грудня, в одному з районів Києва проводитимуть навчання з оборони. Триватимуть вони чотири дні. 

Про це повідомляють у КМВА

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Військові тренування у Києві

Зазначається, що військові навчання відбуватимуться у період з 11 по 14 грудня. Проводитимуть їх у Дарницькому районі столиці. 

У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, техніки та озброєння. Мета — нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборони. 

"Знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки — заборонено!" — наголошують у КМВА. 

Військові навчання у Києві
Інформація про тренування. Фото: скриншот

Нагадаємо, днями, 8 грудня, на Київщині попереджали про вибухи. Причина — роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів

Додамо, Україна мінує прикордонні території з Росією у Київській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Наразі там зарито 500 тис. мін.

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